美國女生穿比堅尼丁字褲去沙灘　被投訴裸露影響小孩遭警拘留

別以為外國社會就較開明，當地同樣可能因為泳衣款式而拘捕市民。日前，美國網上瘋傳一段穿比堅尼女性被上手銬拘捕的影片，引發網民熱議。事源兩名女性被一名家長投訴穿的比堅尼太「裸露」，怕她影響孩子，從影片所見，女生穿了丁字褲比堅尼，上身泳衣有一點「飛釘」情況。不少網民認為警方的行動毫不合理，因為女生的衣着難稱裸露，但也有人認同不應在有小孩的沙灘穿得性感，但有趣的是，很多網民質疑為何兩名警員執法時不戴口罩，女生們更應就此投訴。

美國一名女生因為比堅尼的款式被沙灘上一名家長投訴「裸露」，被警方帶走。（「Sam Panda」fb影片截圖）

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事件發生於美國南卡羅來納州城市默特爾比奇（Myrtle Beach），一名女子因為穿丁字褲比堅尼被警察拘捕，影片在網上瘋傳。據外媒解釋，該市規定在公眾場合露出身體的特定部位是違法行為，除了男女性生殖器官外，包括陰毛、臀部、肛門等。不過，當事人之一、本身空中舞者的Sam Panda認為這條法律根本不明確、條文模糊，例如沒列明臀部可以展示多少，她問警察展示到1吋屁股是否過多時，對方回應「是」，同樣道理當時沙灘上的每個人都已經違法。

Panda形容任何關於女性可穿或不可以穿的法例都是羞辱女性，如果執法單位堅持拉人，首先要給予明確定義。如果條例清晰，即使不喜歡她也會遵守，但現在更多是取決於警務人員個人看法。當地警方指，警員把她們帶到一旁並解釋法令後，兩人也稱同意遵守，當場獲釋，只是其中一名女性Sam Panda試圖離開警員，才會被拘留。

警方落孖葉帶走女生，事後稱她試圖離開，所以才作出拘留。（「Sam Panda」fb影片截圖）

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心有不甘的Panda稱正計劃向當地警方採取法律行動，她將事發影片放上網，從片中可見，被警員拘捕時，她們穿着一件頗為透視的比堅尼，下身穿的丁字褲露出了一些紋身，警方將她們從沙灘上手銬帶到灘邊，再由車上一名看似較高級、戴口罩的警察講解。

Panda交代事發原因，是沙灘上有個「Karen」（網絡meme，同來形容無理取鬧的白人女性、喜歡報警投訴的人）不滿她們的比堅尼設計而報警，那個女人批評Panda和友人的衣着，表示感到被冒犯，甚至告訴女兒她可能有一天因自己的身體而被捕，甚或被男性侵犯。

女生事後在網上上載片段，引起網民熱議，她解釋起因是有名家長批評她們的衣着「冒犯」，隨後報警。（「Sam Panda」fb影片截圖）

網片上傳後，不少網民支持Panda起訴警方的決定，有人疑惑為何有人會支持那兩名警察的行為，指該市對所謂的「裸露」沒有具體定義，如果按大家的理解，片中女性的衣着明顯不算裸露，既沒有露出肛門，又沒露出陰部，也有人解釋，其實向來有不少人這樣穿，如果不是有人特意報警，一般是無人理會的。不過也有些網民認為穿性感比堅尼到有小孩前往的沙灘真不合適，又指既然有法例說明不可透出屁股，就應該遵守。

有趣的是，眾多網民「錯重點」留意到兩名警察執法時沒有戴上口罩，更呼籲Panda她們舉報警員，而影片後段可以見到該車內警察解釋時，有一些口罩掛了在車內，可能是那兩名警員的口罩。

（綜合）