yuu獎賞計劃iPhone用戶狂彈App　巿民湧fb投訴　小編回應點解決

牛奶公司集團早前推出專屬獎賞計劃「yuu」，近日巿民到該集團旗下商店，如惠康超巿或萬寧等，都會聽到店內播放歌手林子祥的歌聲，大唱改編自其名曲的《我愛你》的推廣歌，惟facebook專頁「yuu Rewards Club」有大量iPhone用戶投訴下載程式後無法登記，出現「彈app」情況。有巿民向《香港01》投訴，安裝程式後根本無法使用，適逢假日購物沒法儲分，質疑「咁大間公司、咁大型推，出現咁低能bugs」。該巿民表示，周一（3日）凌晨到官方fb留言，至今日下午終於收到回覆，稱更新程式即可解決「彈app」問題。

「yuu」是牛奶公司近日推出專屬獎賞計劃，不過卻有很多網民稱出「彈app」的情況。（yuu Rewards Club fb圖片）

因應新冠肺炎疫情在港擴散，食肆只能提供早午餐堂，不少人留家抗疫，會叫外賣或到超巿購物，如能儲積分再當現金使用就相當吸引。「yuu」獎賞計劃報稱涵蓋全港逾2000商店，包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、KFC、Pizza Hut、PHD等等，消費者光顧1元即賺1分，每消費200分即可當1元使用，回贈率為0.5%。

周末是巿民消費高峰期，但yuu的fb專頁卻有大量網民投訴，表示iPhone手機出現「彈app」問題，亦有未能登記，或者商戶職員不懂儲分等問題，有網民直斥該程式根本未測試好就推出街，簡直把巿民當白老鼠，又指如此大型的推廣活動，出現極其低能的問題，十分失敗。

yuu的官方fb專頁小編回應投訴時，只能不斷表示「你好，真係唔好意思，我哋會繼續改善，希望呢件事唔會再發生」、「真尷尬！我哋嘅團隊已經搵緊問題出咗喺邊度。我哋會繼續改善，希望呢件事唔會再發生」，但網民指該專頁於周六下午及周日根本無人回應，而且私訊了亦無法解決問題。

巿民吳小姐是iPhone用戶，周一凌晨零時許私訊了yuu的小編，至翌日下午收到回覆，表示「對於之前嘅技術問題真係唔好意思。我哋已經喺App Store發佈咗iOS更新去解決彈App等問題」，巿民更新程式即可使用。

從蘋果iOS的頁面顯示，「yuu獎賞計劃」只有3.2分，亦有用戶表示有彈app問題，而該程式於1天前更新，表示「錯誤修正和效能改善，修正：部份裝置無法開啟程式」。《香港01》記者以iPhone 8及實測，發現已能開啟及登記。

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