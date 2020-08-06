IT界誕超靚稀有女神　華為「天才美少女」年薪百萬都嘆深圳樓價貴

【IT女神😍】天才少年就算了，看到「天才美少女」5個大字實在讓網民大叫「公平咩」。華為創辦人任正非去年發起「天才少年」計劃，用高薪吸引頂尖應屆博士畢業生，今年入選得到201萬人民幣（約224萬港元）年薪、27歲的張霽率先引起關注。不過，許多網民還留意到另一名叫姚婷的女博士，她獲得156萬人民幣（約173萬）年薪，除了令網民羨慕，還大讚她長得漂亮，是「天才美少女」，而且更有人稱她來自「九男一女恐怖男女比例的電腦專業」，漂亮女生根本稀有。

姚婷被網民大讚漂亮，封她為「天才美少女」。（微博圖片）

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繼張霽引來關注後，另一位獲156萬人民幣年薪，來自湖南的「天才少女」也曝光。姚婷是湖南益陽人，是華中科技大學計算機專業畢業的博士，畢業於長沙市周南中學，讀書時期曾參加辯論隊、中英文演講、全國大學生數學建模大賽、全國大學生物聯網大賽等。

她說高中時期上過的課外培訓，但還是覺得自主學習和老師的教育更重要。她中學生涯都在周南中學就讀，也被內媒稱為「逆襲史」，事關中考的她只有2A4B，在當地只算一般成績，進高中時全力學習，去到最好的「特立班」。而姚婷的中學老師接受訪問時也說當年她留短髮，沒想到現在變得這麼漂亮，「差點認不出」。

姚婷被網民大讚漂亮，封她為「天才美少女」。（微博圖片）

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內媒指姚婷本身已不用主動找工作，包括西部數據、華為、騰訊、阿里巴巴等公司都想請她，但姚婷面試後覺得自己的研究方向適合華為。年紀輕輕就獲156萬人民幣年薪，姚婷說目前沒具體想怎用，但想「讓家人生活得更好一點」。她又指不認為這個年薪能代表什麼，因為156萬人民幣在深圳也很難買樓，「放在深圳這個城市來說，這些錢也很難說做個什麼，畢竟房價都要10萬一平」。

姚婷還表示，這份工其實真的是她的興趣所在，大學選科時就已經很喜歡物聯網，軟件加硬件配合感覺學起來更有樂趣。她又稱自己不想被鋪天蓋地宣傳，「我不覺得我值得宣傳」，因為在這個領域內，比她更優秀的人實在太多，她的成功與否應看有沒有方法做出具價值的科研成果，現在很難說，又對傳媒表示自己不想受過度關注，希望盡快恢復平靜工作生活，不辜負他人期望。

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內地網民大讚她為人謙虛而且漂亮，而且有人提到一個重點，因為她讀電腦學科，「作為一個九男一女恐怖男女比例的電腦專業，還有這麼漂亮的姑娘真的少之又少」，回頭看來更加難能可貴。不過也有人笑言，以她的年薪覺得在深圳買樓貴，「難度想一年買房？」

（綜合）