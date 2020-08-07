不忍伯伯扣針修補斷繩口罩　好心街坊即買2盒送贈：好心酸！

新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布延長口罩令至下周二（11日），雖然最近本港口罩供應量增，許多基層仍要慳住用。有美孚街坊在網上分享令人心酸的見聞，指日前在街上看到一名伯伯的口罩斷繩，但仍捨不得掉棄，不斷用扣針試圖扣緊，樓主見狀即買來口罩送贈，希望伯伯不要再用舊口罩。

現時市民在戶外須戴口罩，但日前有美孚街坊目睹一名伯伯的口罩斷耳繩，仍堅持用扣針扣回，故立即送上口罩，善舉獲網民大讚。示意圖，非當事人。（資料圖片）

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樓主周三（5日）在facebook群組「Mei Foo 美孚」發帖，表示當天到美孚廣場取包裹時，剛好遇到有伯伯坐在一旁拿着耳繩斷掉的口罩，嘗試用扣針重新扣上耳繩，她見狀遂拿出1個新口罩遞給伯伯。樓主本打算離開，但細思之後怕伯伯沒有剩餘口罩，故到便利店買了2盒口罩再送對方，未料折返時，卻看到伯伯仍在扣耳繩。

樓主送上口罩後，示意伯伯不要再用舊口罩，離開時更心酸到落淚，估計對方「應該好窮，我見佢袋好污糟」。帖文一出，不少網民大讚樓主的善舉，「我睇咗好感動，好人有好報」，樓主亦留言指，「應該的，正常人應該會咁做」。

樓主先後兩次送口罩予伯伯，希望對方不要再用耳繩已斷的舊口罩。示意圖。（Anshu/A_unsplash）

另有網民相信，伯伯收到2盒口罩後會感到較安心，並認為雖然現時口罩價格稍為回落，但對許多基層和老人家而言，口罩仍然是奢侈品，所以不想浪費，希望物盡其用，「慳得就慳」，呼籲更多市民像樓主一樣有同理心，多留意身體有需要的人，「無分彼此，幫到就幫」。

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