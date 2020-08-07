全民免費檢測Q&A｜幾時開始？如何參加？10問10答一文看清細節位

【全民免費檢測新冠肺炎病毒Q&A】本港第三波新冠肺炎疫情持續，政府下午（8月7日）宣布將開展全民自願普及社區檢測新冠肺炎病毒。究竟何時開始檢測？有什麼地方要注意？以下10問10答大家要留意！

本港新冠肺炎疫情確診數字連日高企，患者遍佈全港18區。隱形「患者」防不勝防，在私家醫院做新冠肺炎病毒測試又動輒花費逾千元，令人卻步，但未來終可以免費檢測了。

（資料圖片）

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特首林鄭月娥下午表示，將會推行全民自願普及社區檢測新冠肺炎病毒，另會擴大特定群組檢測範圍和維持病學檢測，三管齊下加強檢測。

究竟全民免費檢測何時展開？如何檢測？有什麼地方要注意？以下10問10答為你解答。

👇👇👇全民免費檢測Q&A👇👇👇

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另外，政府會與仁濟醫院合作，下星期一起為孕婦檢測，當局會為接受檢測的孕婦發出報告，證明已接受檢測；收銀員、郵差、教師、酒店前線員工、公共交通工具服務人員，以及照顧長者的員工等在前線提供服務的員工，會納入特定群組檢測範圍。

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