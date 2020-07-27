新冠肺炎確診者曾到商場食肆輕鬆Check　3大網上搜尋器使用教學

撰文：李家樑
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【新冠肺炎確診者食肆、大廈、商場名單‧持續更新】香港COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情再爆發引起全城關注。以下介紹的網上搜尋器、WhatsApp、互動地圖等疫廈搜尋工具都非常方便實用，隨時隨時知悉確診者足迹，避免中招。
即睇高危食肆、商場、大廈名單 👇👇👇
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患者居住過的住宅大廈名單 👇👇👇
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超方便疫廈搜尋器推介
香港新冠肺炎確診個案連日破百，引起關注。（疫情互動地圖）
香港新冠肺炎確診個案連日破百，累計已有超過2600宗。感染人數急升下，確診者足迹遍布全港多區食肆、商場、住宅大廈。要避開高危地點，以下3種工具包括民間自製網上搜尋器、WhatsApp，以及疫情互動地圖都幫到你！
超方便搜尋器 + WhatsApp查疫廈教學（附連結）👇👇👇
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疫情互動地圖使用教學 👇👇👇
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更多相關教學：新冠肺炎確診者到訪地點WhatsApp有得check 9個步驟設定即時訊息
同場加映：KKwong測試35款香港口罩 萬寧、SOSoMask質素如何？
今次一口氣評測多達廿款香港品牌口罩（林勇攝）
新冠肺炎疫情在香港再度爆發，口罩繼續是防疫必需品，惟市面上港產口罩款式眾多，究竟如何選擇呢？香港01早前委託化學專家K Kwong博士一一測試，看看各款評分。
👇👇👇 各款香港口罩評分，有些款式另人失望？ 👇👇👇
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更多款式評測詳情可看：口罩評測｜KKwong盲測35款香港口罩 萬寧、SOSoMask質素如何？