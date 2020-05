【減肥】呼吸都會肥？最新研究發現吸入髒空氣會致肥和引發慢性病

「連呼吸都會胖」這樣的一句話玩笑話,或許你我都聽過,但根據美國科羅拉多大學的一項最新研究顯示發現,這可能不只是句玩笑話,因為空氣污染帶來的「髒空氣」可能真的會導致你的肥胖! 文:蔡幸儒/食力

為肥胖鋪路,髒空氣讓腸道微生物多樣性大減

2020年3月美國科羅拉多大學在《環境國際》雜誌上,發表了一項最新研究,證實了髒空氣可能會透過損害腸道菌相,進而提高肥胖、糖尿病、胃腸道疾病和其他慢性疾病的風險。

研究團隊於南加州進行了這項觀察,募集了101名年齡介於17.7~21.8歲的年輕人,排除胰島素阻抗及葡萄糖代謝疾病患者,蒐集其糞便樣本進行腸道微生物的基因定序分析,並對比每個人過去一年居住環境的空氣質量資料(包含臭氧、懸浮微粒、一氧化二氮等溫室氣體)進行加權估算。

結果發現,空氣污染不僅與腸道微生物組成有關,其中臭氧造成的空氣污染更會導致腸胃道11.2%的微生物改變,並減少腸道菌叢的多樣性,其影響程度更甚於性別、種族或是飲食所帶來的差異。而過去的諸多研究也顯示,腸道微生物多樣性將可能進一步導致肥胖及第二型糖尿病的發生。

PM2.5讓小鼠胰島素阻抗、內臟包油也增加

事實上,過去的動物實驗研究中也曾有類似的發現。2009年俄亥俄州立大學研究團隊以「C57BL/6雄性小鼠」作為實驗對象,對其進行10週的高脂飲食餵食後,隨機分為兩組(每組共14隻)分別將牠們飼養於「濃縮的PM2.5空氣」與「過濾過的空氣」環境,進行連續24週的對比實驗。

實驗結果發現,暴露於PM2.5環境的小鼠不僅出現明顯的胰島素阻抗(對胰島素敏感度降低,使血糖難以轉換為能量,為糖尿病常見的前期反應)情形,此外,內臟器官周圍的脂肪也有明顯的增加。

然而,儘管從這些實驗中,尚未能了解實際的機制影響,但從這些研究中卻也能觀察到空氣污染與肥胖之間的正向關係。但儘管如此,這也不代表你能把所有的肥胖原罪怪在全數賴在「空污」上,因為你的日常飲食、生活習慣,甚至於家族遺傳都可能對你的代謝表現造成一定的影響,還是需要盡量均衡飲食和控制熱量攝取,才能有效打擊肥胖問題!

