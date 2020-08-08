楊明有醉駕刑毁案底　12次演警察兼高調撐警　3件事令他成熱搜王

於正在播映的無綫（TVB）劇集《迷網》中飾演警察的藝人楊明，周六凌晨（8日）駕駛平治私家車於山頂馬己仙峽道落山，至近玫瑰別墅一個彎位時失控，越過對面行車線撞欄，再衝前約60米猛撼石壆始停下。楊明撞車後步履蹣跚，要由兩名交通警員攙扶下登上白車，事後涉嫌「拒絕提供血液樣本」被捕。 雖然曾有醉駕及醉酒鬧事前科，但楊明先後12次在拍劇時飾演警察，近年更為警方拍攝宣傳片，其個人背景與劇集角色的反差經常成為網民話題，日前他受訪時一度表示已減少飲酒，沒料報道出街不足一星期再次惹禍，事件令他再次登上熱搜榜，不少網民直指飾演過多次警察的他「知法犯法」。 2020至今僅7個多月，楊明已多次成為網上熱搜對象，絕對是今年網絡紅人之一，《香港01》精選楊明今年3件大事，看看楊明在網民心中留下甚麼印象。

楊明駕駛平治私家車沿山頂馬己仙峽道落山「自炒」，意外後涉事平治右車頭擱於石壆上。（陳永武攝）

（Google Trends截圖）

自凌晨楊明涉嫌醉駕撞車的消息傳出後，其名字的搜尋量再次急升，更成為熱搜王，連帶其女友莊思明一同上榜。Google Trends數據顯示，報道於凌晨刊出後，「楊名」搜尋量直線爆升，搜屬熱度於2時一度達到最高的100分，至今晨6時才稍為下降，2個小時後反彈再跌回平常水平。

楊明熱搜度急升已非首次發生，作為網絡紅人的他，於2020至少3次登上熱搜，以下將以其今年發生的3件大事，配合連登討論區的相關帖文，總結網民對其印象。

（Google Trends截圖）

1.高調撐警

楊明去年12月與女友莊思敏及藝人曹永廉等人私下出席撐警活動，沒料大合照其後被瘋傳，他於是於微博上載與時任警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥的合照並，高調表示：「正能量港警察不離不棄。」

之後他有份投資的燉湯店被破壞，一段疑為他與朋友的對話截圖再被瘋傳，當中楊明揚言：「生意沒了隨時可以再做，人性沒了不知道怎樣找回來，就算我做乞丐也唔會妥協，永遠支持香港警察。」

網民隨即轉發新聞討論，不少人留言表示「支持」，令「支持」、「人性」、「乞丐」及「乞衣」等成為熱門討論詞。不過礙於網民與楊明政見不同，所謂「支持」實屬反諷，有網民更直接稱「咁去做乞衣啦」、「支持返大陸開舖」。

+ 7 + 6 + 5

2.《機場特警》播映

入行21年的楊明原來曾演過12次警察，而單是今年亦有2套作品飾演警員，其中《機場特警》的「Easy Sir」更引起追劇觀眾討論，而他其後亦以該角色為香港警察拍攝多條宣傳影片，宣傳防罪案訊息。

由於楊明年初高調撐警，加上其燉湯店亦於新冠肺炎疫情爆發後為警員提供優惠，被外界認定為「藍店」。《機場特警》播映時，有網民就發起罷睇行動，而楊亦公開回應表示：「其實我知道會有啲人會因為我選擇罷睇，但呢啲我控制唔到。每個人都有每個人選擇，覺得自己唔鍾意睇，可以唔睇。」

網民其後於相關討論帖文中繼續爭取罷睇，又提出不同方法稱要改變家人長期看無綫的習慣，一拼打擊無綫收視，因此「TVB」、「收視」、「屋企」、「黃」等等亦是熱門討論詞。

3.再涉醉駕

楊明涉嫌醉駕被捕，令網民再次翻出其厚厚的負面新聞事件簿，不得不提的當然是其醉駕及酒後鬧事前科。2005年，楊明被發現將座駕停在佐敦道中間行車線「瞓着」，其後進行酒精呼氣測試證實超標被捕，被判罰款7000元及停牌1年。翌年，楊明在夜店襲擊保安員被判守行為，期間卻帶醉到便利店，要求以回鄉卡當八達通購物不果而破壞店內物品，再被判社會服務令150小時。

周六凌晨再涉醉駕消息傳出後，網民亦以「楊明又一獲 醉架（駕）拒送院」為題發文討論。不少網民直指飾演過多次警察的他「知法犯法」，一旦發生意外或會危害他人安全，故「醉」、「死」、「飲」及「犯法」等亦成為熱門討論詞。

有網民則重提楊明表示曾於公開場合被人「好大聲叫垃圾、茄喱啡」，以及他稱為了避免再醉酒鬧事而減少飲酒的報道，諷刺他講得出做不到，因此「酒精」、「垃圾」、「醉駕」及「吹波波」等同樣是熱門討論詞。