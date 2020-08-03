港女初婚年齡中位數逼近30歲　與收入增長成正比　盤點遲婚女星

現代女性愈趨獨立，遲婚成為近年全球趨勢。政府統計處早前公布最新報告，本港男女比例持續失衡，每1000名女性僅相對838位男性。至於初婚年齡方面，女性初婚年齡中位數再推遲至29.9歲，逼近30歲大關；男性初婚年齡中位數則為31.6歲。 數據顯示，隨着男女收入增加，初婚年齡亦相應推遲，兩者成正比關係，有外國研究就指出，今時今日男女選擇遲婚或不婚，原因或與經濟條件有關。

港男港女傾向遲婚，去年女性初婚中位數已推遲至29.9歲。（資料圖片）

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政府統計處公布最新一份《香港的女性及男性—主要統計數字》報告，顯示本港男女比例失衡情況愈見嚴重，由2016年每1000名女性相對852位男性，下跌至2019年每1000名女性相對838位男性。

本港男女初婚年齡中位數：

報告亦指出，本港男女的初婚年齡愈來愈遲，2009年女性初婚年齡中位數為28.5歲，2019則已推遲至29.9歲，逼近30大關，或與現今男女教育水平上升，以及較遲才投身社會工作有關。

本港15歲以上持大學學位的人口數目（不包括外籍家庭傭工）：

數據顯示，本港15歲以上擁有大學學位的人數每年增加，當中高學歷女性的數目更大幅上升，具學士學位或以上學歷的女性由2011年的56萬人，升至去年的82萬人，總數更於2018年超越男性。

本港就業人士每月收入中位數（不包括外籍家庭傭工）：

收入方面，本港就業人士每月收入中位數不分男女都穩步上升，其中女性由2011年的每月11000元上升至2019年的16100元，而男性則同期由13000元上升至20000元。雖然男女性之間的收入差距由2000元上升至3900元，但近年差幅有拉近趨勢，或因高學歷女性數目增加影響。

本港女多男少失衡情況持續，由2016年每1,000名女性相對852位男性，下跌至2019年每1,000名女性相對838位男性。（資料圖片/歐嘉樂攝）

美國康奈爾大學（Cornell University）去年刊登的一個研究指出，由於女性收入增加變得獨立，較難找到在經濟上具有吸引力的伴侶，並萌生結婚想法，故部分女性寧願保持未婚狀態，導致結婚人數下跌，以及初婚年齡延遲。

研究將具有「經濟吸引力」定義為具學士學位、每年收入達4萬美元（約31萬港元）的男女，指出部分女性寧願保持未婚，亦不選擇嫁給缺乏潛在經濟能力的男性，不過研究亦指，有四成男女表示無法結婚的原因在於雙方的財務狀況仍不夠穩定。

事實上，女性初婚年齡愈來愈遲已成趨勢，娛樂圈中亦有不少女星至30歲後，甚至更遲才開始考慮結婚或生育，當中部分雖然遲了起步，但卻過着甜蜜幸福的婚後生活，打破傳統觀念認為遲婚就是不好的框框。

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