圓框眼鏡散發傻萌氣質　泰國網紅吸55萬粉絲　最勁其實係身材！

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即使戴上眼鏡一樣可以美艷動人！這次要為大家介紹一位打扮和風格都算是少見的泰國網紅「kwan.lc」，除了特出的身材，她最強大的地方就是出鏡時總是戴上一副圓框眼鏡，但卻沒有一點老土的味道，反而更襯托出一種呆萌的可愛氣質，加上其無可挑剔的身材，想必成為各位男士的理想女友Type！

泰國網紅kwan.lc有一種呆萌的可愛味道！（IG「kwan.lc」圖片）

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泰國網紅kwan.lc有多達55萬名粉絲，與其他泰國網紅一樣，同樣擁有白皙的肌膚，不過最大的分別就是她常以戴上幼邊圓框眼鏡的樣子示人，臉形又比較圓，配合可愛的樣子，總是令人感覺到一種呆萌的氣質。

kwan.lc雖然予人又傻又萌的感覺，但其實她亦經常會以性感示人，大晒天生麗質的好身材，她除了擁有一條纖腰之外，豐滿上圍更是令人看到「眼都突晒」！

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泰妹E Cup辣模專影大膽性感寫真　騷身材之餘仲有傳統泰國女性美 （IG「aumamii26」圖片／香港01製圖）

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泰網紅激似DJ Soda　索爆金色短髮加性感背心　仲做過Model影寫真（IG「fahhahaaaa」圖片）

FahFah被指與韓國明星DJ Soda十分相似，左為FahFah，右為DJ Soda。（IG「fahhahaaaa」圖片／資料圖片）

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一個眼神就能傾國傾城的絕美泰妹　103萬粉絲IG網紅是碩士學霸！（IG「mookpichana」圖片）

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