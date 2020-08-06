外傭懶理限聚令　放假約幾十人上房開P　唔戴口罩勁歌熱舞

新冠肺炎疫情第三波爆發後，政府進步收緊限聚令，由4人收緊至2人，希望減少市民互相傳染。惟有僱主發現其外傭周日（2日）放假期間，竟與數十人上房開Party，幾乎全場沒戴口罩，還要飲酒狂歡勁歌熱舞，形容「去clubbing咁」，令她非常擔心。

從照片可見，只見房間內有不少外傭聚集，人貼人場面擠迫，幾乎沒有人戴上口罩。（受訪者提供圖片）

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該僱主在fb「外傭僱主必看新聞訊息」群組上載一張照片，只見房間內有多人聚集，人貼人場面擠迫，幾乎沒有人戴上口罩。樓主稱照片於過去的周日拍攝，自己家中外傭亦參與其中，「有男有女又飲酒又唱歌跳舞，如同去clubbing咁」，遂向其他網民尋求意見，「請問有無人而家唔畀姐姐放星期日，改平日放？」。

僱主接受《香港01》訪問表示，事件令她相當激氣，及後知道下周日（9日）外傭群組都會再有派對舉行，立即以疫情嚴重為由，要求家中外傭改放平日，周日工作，希望能減少她外出感染的機會。

帖文亦引起fb群組內的僱主們熱議，有人指自己的外傭亦有同樣情況，令人非常擔心，亦有網民認為難以限制外傭的放假活動，但如果知道舉行地點應報警處理，始終是違反了限聚令。有網民則認為可預早跟外傭商討何時放假，改放平日的確是好方法。

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