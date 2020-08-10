發霉牆身還原雪白！港男DIY平價方法除黴菌　網民跟隊試做都成功

香港天氣潮濕時，牆身發霉的問題令不少人頭痕。有網民就分享了一個十分實用的方法，用稀釋漂白水噴上天花，只是用了$150元和12小時就成功把黴菌（霉菌）「連根拔起」。

網民分享的圖片中可見天花板和牆身都有發霉的情況。（家居裝修分享谷fb圖片）

該名網民在Facebook群組「家居裝修分享谷」分享2500呎房子的圖片，表示因為廚房抽氣不佳，飯煲濕氣在天花板停留，引致大面積牆身發霉。圖中可見天花板和牆身都有發霉的情況，由於牆身是白色，有霉的地方灰了一大片，十分明顯，不論天花、客廳甚至走廊都有黴菌。

樓主之後用1比9的漂白水噴向牆身。樓主解釋黴菌就好似一顆樹，黴菌深入牆身，「表面你見到嗰一啲就係包（孢）子」，當孢子爆開就會向四周圍擴散，因此用稀釋漂白水噴上去，「就會由樹頂一路深入去樹根，即牆身」，把黴菌連根拔起。不過他亦提醒不要用毛巾去抹，因為會令旁邊沒有發霉的地方都變成發霉。

樓主之後用1比9的漂白水噴向牆身，他亦提醒不要用毛巾去抹，因為會令旁邊沒有發霉的地方都變成發霉。（家居裝修分享谷fb圖片）

樓主指他全程都是DIY，用了6支漂白水，也沒有用過毛巾去抹，因為毛巾可能會破壞油漆表面，漂白水大概15分鐘便會揮發，如果噴一次沒有效果隔兩三分鐘再噴，而且「做之前一定要空氣流通，盡可能小朋友不要在家中」。樓主仍把成果貼出和網民分享，可見成果十分明顯，經噴過漂白水的牆身回復白色。

樓主亦補充如果噴過的漂白水滴下可以抹去，但「你係要抹地，唔係抹牆」。

有網民跟從方法噴廁所的牆壁，結果也成功清除黴菌。（家居裝修分享谷fb圖片）

有網民跟從方法噴廁所的牆壁，結果也成功清除黴菌，表示「真係好得呀！半個鐘淡好多，我再補噴。真係多謝晒你教路」。

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