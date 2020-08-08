救護員疫情下工作直踩15小時　怒轟市民濫用：救護車唔係免費的士

本港新冠肺炎（COVID-19）第三波疫情持續，醫護人員首當其衝，不但要冒着感染風險繼續為市民服務，工作量及壓力更是有增無減。有救護員日前在網上發文抱怨，指在疫情期間每日至少當值15小時，但最令他洩氣的是，仍有市民濫用服務，怒轟「救護車唔X係免費的士呀」。

疫情下救護員的工作量大增。（示意圖，資料圖片）

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有自稱是救護員的網民昨日（7日）凌晨2時，投稿至facebook專頁「公務員Secrets」，劈頭第一句就夾雜粗言怒罵「救護車唔X係免費的士呀，醫院唔係俾你班X家X去度假去休息嘅地方呀」，言詞間都能體會發文者的憤怒。他舉例稱有部分市民輕微頭暈眼花就召救護車入院，「仲未計其他真係有需要嘅病人」，直言疫情前工作忙到「食唔到飯」，惟現在「直頭收唔到工」，變相一更直踩14至15小時。

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他又批評有部分人「唔使返工就周圍去玩」，懶理專家警告留家抗疫，結果不時出現中暑、扭傷，令醫院需要分散人手去救治他們，「而家咩時勢呀，咁X熱去行山？」

「咁樣落去我唔係中肺炎死，就係做到猝死呀。」發文者又舉例自己當晚工作的情況，稱除了將2名確診者送院外，其餘兩轉車均是接載「行得走得」的病人，崩潰大喊「呀！仆X！救護員（要）休息！話口未完又去車喇！」

不少網民看過帖文都替救護員不值，又指現在非常時期，希望大家真的不要濫用救護車，又感謝救護出心出力。另有人分享更多救護員辛酸史，批評很多人非常自私只顧自己，甚至當玩影相打卡，令人憤怒。

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