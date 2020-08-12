使用肥皂洗澡的人多嗎？台網民分析三大優點：洗臉都用番梘

身體清潔用品五花八門，功能訴求也各有所長，多數人習慣使用沐浴露，但也有市民喜愛成分單純的肥皂，這讓一名網友好奇「洗澡用肥皂的人多嗎」，貼文一出，引來鄉民熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，日前女友的朋友來家裡聚會，因為在廚房煎東西怕身上殘留異味，因此她們順便洗澡梳理，事後一名女生從浴室出來後說「好久沒用肥皂」，讓他突然想到「現代人好像都用沐浴露，還在用肥皂的人多嗎？」

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對此，網友列出成分天然、不占空間、價格便宜為肥皂的3大優點，「都用肥皂洗澡，快速又方便」、「肥皂又省又不占空間，洗起來也不會有負擔感」、「皮膚敏感都用肥皂，連臉都用洗面皂，洗完很舒服」、「只用肥皂，沐浴露邪魔歪道感覺根本洗不乾淨」、「只用肥皂，皮膚沒負擔，一次買一年份」、「沐浴露會殘留滑膩感，肥皂不會」。

但也有人表示，「不敢用肥皂，因為很容易滑掉」、「老實說還是沐浴露比較習慣」、「沐浴露+1，肥皂很難搓出泡泡」、「我家都買沐浴露，沒買過肥皂」、「沒辦法接受一塊肥皂多人使用」。

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