上網找卡數撳錯掣！台女一秒蒸發18萬崩潰　網民教一招慎防中伏

隨著時代進步，各種帳單繳費方式也更多樣化，不僅能用現金，還可用信用卡、自動轉帳、行動支付等方式來繳納，台灣一名女網友日前打算利用銀行APP來匯款繳交卡費，但不知道是不是因為剛起床有點迷糊，原本只要繳交1萬8（台幣、下同）左右的金額，竟然按了6位數數字，繳了18萬多的錢，讓她差點崩潰。

一個動作蒸發18萬台幣！點圖看台女找錯卡數▼▼▼

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原PO的遭遇笑翻許多網友，有人建議可以使用自動扣款，「還好我都用自動扣款，就是怕出這類輸入錯誤的意外」、「自動扣繳沒煩惱」、「自動扣款+1」。

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多數網友則羨慕原PO存款多，「存款連18000都不到的我沒有這種煩惱」、「我手滑多按只會被通知餘額不足…嗚嗚」、「我要手滑還沒本錢」、「多個0能手滑就很幸福了」、「我之前提款多按到一個0，然後畫面顯示帳戶金額不足」、「好險我餘額沒超過1萬8過，不怕」、「能多滑一個0是多麼奢靡的美好」、「我也是有一次多滑一個0，嚇死我，幸好餘額不足1000」。

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