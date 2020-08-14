台性感女星示範撐爆白恤衫　衝擊畫面震撼網民視覺：難怪被禁播

台灣綜藝節目百百種，製作團隊也絞盡腦汁創造出不少遊戲關卡，帶給觀眾無限歡樂。近來《小明星大跟班》重現過去許多經典關卡，其中也包括了20年前遭到禁播的環節「瘋狂鈕扣」，分別由小優（游振宜）、Lala（蘇心甯）下場PK，大尺度畫面令網友看了鼻血直流、紛紛狂喊太犯規！

撐爆白恤衫！點圖看小優、Lala示範玩大尺度遊戲「瘋狂鈕扣」▼▼▼

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節目上，電視製作人梁赫群回憶2000年節目《綜藝旗艦》中，只播過1次的關卡「瘋狂鈕扣」，他透露，起初因為當年適逢奧運，看運動員擲鉛球而激發出靈感，想出「人體奧運系列」單元，當時曾邀請寫真女星比賽丟CD，但眾人目光焦點全在女星豐滿上圍。

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至於所謂的「瘋狂鈕扣」，梁赫群解釋，是讓寫真女郎們穿著很緊的白襯衫，「用擴胸運動的力量，把胸前那顆鈕扣彈出去，飛得越遠的人就是獲勝。」當年身為主持人之一的吳宗憲（憲哥）這時也跳出來道歉，「本人再次為過去的行徑跟全國觀眾朋友道歉，對不起，也是我幹的，不好意思。」突如其來的舉動笑翻全場。

點圖看Lala IG美照▼▼▼

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梁赫群透露，「瘋狂鈕扣」這個單元，從頭到尾只錄了1次，「本來要錄第2次，結果被導播叫上去副控然後罵我說『你爸爸是民族英雄（梁修身在電影《筧橋英烈傳》飾演高志航，獲「民族英雄」雅號），你怎麼會錄這種東西，下禮拜再錄，整個節目停掉，謝謝。』」不過，當週收視率出爐直接飆破8點多，吳宗憲也開玩笑說，事後導播找他討論「其實宗憲那個單元其實還可以考慮」。

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如今事隔20年，節目《小明星大跟班》重現當年環節，分別由D罩杯小優與E罩杯Lala對決，雙方都換上緊身白襯衫，做出擴胸運動，鈕扣彈飛瞬間，衣服裡頭傲人事業線及性感胸型也全都露出，雖然最後小優因為將鈕扣彈出規定位置而敗北，但仍吸引不少網友留言驚呼，「性感」、「小優很有料」、「小優竟然有這麼大！！！」在網路上意外掀起一陣熱議。

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