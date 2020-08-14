台人妻私處腫脹似拳頭　被重擊痛到飆淚倒地　醫生開刀至肛門嚇傻

下體不慎被踢到、遭撞擊到的經驗許多人都有，當下痛感大爆發！台灣一名35歲年輕媽媽，自述與孩子玩翹翹板遭重擊下體，當下痛到飆淚倒地，2天內從原本的無明顯外傷，惡化至如拳頭一樣大，緊急送急診。醫師一檢查，發現外陰部血腫延伸到肛門口，只能經由手術劃開取出血塊，長達12公分的傷口，讓她在醫院住了10天。

被翹翹板重擊下體！台人妻私處「爆缸」 連肛門都出事（點圖放大▼▼▼）

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有時外觀看不出異狀，裡頭恐藏有超級大地雷！振興醫院婦產部醫師李偉浩在《醫師好辣》節目中分享，曾收治一名35歲年輕媽媽，與孩子到公園玩翹翹板，豈料孩子玩嗨了突然用力往下跳，翹起的木板直接重擊她的胯下，當場痛到倒地流淚，還得由人攙扶才得以站立行走。一開始返家觀察並無明顯外傷，因此先冰敷舒緩疼痛。

李偉浩接著說，女子前一晚冰敷，突發奇想應改由溫敷以增加血液循環，加快傷口復原，泡完澡後症狀的確舒緩，但一整晚疼痛感逐漸加劇，再撐到隔天甚至下不了床，只剩下上半身能動。婦人先生一看嚇壞，因為原本看似毫髮無傷的下體，竟腫得像拳頭一樣大，又紅又腫趕緊叫救護車送往急診。

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女子的左側外陰部腫得像拳頭一樣大，且血腫一路腫脹至肛門口，比想像中還厲害！李偉浩坦言，若只有外陰血腫還較好處理，有時冰敷就能改善，若腫到肛門口情況危急，必須將血塊清除才行。最後安排住院開刀，開了一條長至肛門邊的12公分傷口，並掏出150c.c.半瓶鋁箔包包裝的血塊量，再放置引流管幫助傷口癒合。

李偉浩解釋，由於女子腫塊太大、傷口太大，無法直接縫合，只好在外陰放置引流管連至肛門口附近，非常不舒服，還得住院10天。為了幫助深處傷口慢慢癒合，引流管一天只能慢慢拔出1公分，避免一次拔除形成空腔，一不小心又導致積血，只能耐心的一天拉出一點點，最後再將最外面傷口縫合，整整花了10天時間。

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李偉浩解釋，過去常見案例多為騎腳踏車所造成的下體受傷，也曾碰過田徑跨欄受傷、電單車車禍、小女生抽拉椅子而撞到的個案。由於會陰部血管很豐富，一旦破裂便可能造成嚴重出血而形成血腫，一年約會看到5～10例類似病例，大多給予冰敷、消炎止痛藥便能緩解，但嚴重者仍需手術引流。

李偉浩也提醒，女性陰道與尿道很接近，有時嚴重撞擊可能在受傷後產生膀胱－陰道瘻管，會使患者出現不自主漏尿、反覆發炎感染的情況，是很難治療的疾病。

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