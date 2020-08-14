初生女嬰患心臟病從花蓮轉院台北　救護車求讓路：跟老天爺搶時間

見到救護車應主動讓路，救人是爭分奪秒的事。昨日（13日）台灣一名救護車司機在fb貼文，指一名出生只有15天的阿美族女嬰，因為心臟問題需要由花蓮轉院到台北，因為小寶寶放在車內保溫箱，不能劇烈晃動，希望網民 如果路上見到該救護車時能禮讓一點，「因為我們正在跟老天爺搶時間」。帖文引來多人轉發，最終這名女嬰已於今日（14日）12點多成功轉院做手術。

網民上載自己所駕救護車的照片，希望大家路上見到時可以禮讓。（fb群組「花蓮同鄉會」照片）

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司機昨在facebook群組「花蓮同鄉會」發文，稱一名初生阿美族女嬰因心臟問題需轉院，還拍攝了自己公司的救護車照片，希望大家見到此車時禮讓一點，令他可能安全送寶寶去做手術。

👇👇👇救護車司機求讓路帖文👇👇👇

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帖文出來後被逾5000人轉發，網民除了向小女嬰集氣說「小妹妹加油」外，還呼籲會經過蘇花公路的人要幫幫忙，「希望能幫忙開道，讓寶寶可以快速安全的抵達」。

據台媒報道，該救護車今日10時從花蓮醫院出發，約12時20分順利到達台北的醫院接受手術，162公里的路程原訂要3小時，但司機最終只花了不到2個半小時就送達，司機說路上順利，大家都好像都知道妹妹要往台北的方向走，還感謝蘇澳警分局警方協助開道。

司機還提到，女嬰的母親在路上陪着，一直為女兒禱告，女嬰初上車時有哭，幸好很快就睡着。有台北馬偕醫院的醫生透露，該女嬰有先天性心臟病、多重器官異常等問題，家屬要求轉到該院，目前在初生嬰加護病房，會由新生兒科、心臟科共同治療。

（綜合）