口罩不貼面點算好？K Kwong一個簡單小秘技　緊貼臉型堵防疫漏洞

新冠肺炎疫情下，市民不但口罩不離身，亦要罩不離面，才可以加強防護。不過市面口罩大小不一，未必每一個都緊貼自己的臉形，若口罩緊貼鼻樑及臉部兩側，可防病毒及細菌從罅隙入侵。若口罩不貼面可以怎樣改善呢？不時都會解答網民有關口罩問題的化學博士K Kwong教路，只需一個超簡單方法，就能將口罩馬上變得貼面。

市面上的口罩未必能每一個都緊貼自己的臉形，或出現漏氣的情況。（三立新聞影片截圖）

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K Kwong昨日（14日）在facebook專頁分享這個小秘技，原來只需將口罩兩側的「點線」，由4排剪至2排，令每排長度縮短，就能緊貼臉部。

早前台灣中山醫學大學職業安全衛生系副教授賴全裕亦做過實驗測試，以6種戴口罩方式進行密合度檢測，包括「一般戴法」、「兩側耳繩打結」、「用萬字夾將兩側耳繩勾在腦後」、「口罩四圍加透氣膠紙」、「口罩加膠紙後搭配耳繩打結」及「口罩加膠紙後搭配萬字夾腦後固定」，結果發現一般戴法的密合度只有5至6度，而最強做法即「口罩加膠紙後搭配萬字夾腦後固定」，能達至密合度170，可見勿輕視密合度的重要。

6種戴口罩密合度檢測詳情如下 ↓↓↓

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原文：【新冠肺炎】似流感又可無病徵？1分鐘看懂新冠肺炎症狀13個須知