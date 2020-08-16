八旬夫婦結婚57年堅持極限 AA制　菜刀都分2把　終離婚獲網民狂賀

【AA制夫婦】維繫婚姻未必除了愛，還要互相包容分享，夫婦間當然不用分得那麼細，但有些夫婦可能根本是錯配，早離婚早幸福。內地傳媒較早前報道，天津一對結婚57年的八旬老夫妻，多年來奉行嚴格AA制，雙方的物品要分得清清楚楚，連雞蛋、菜刀是各自各的，夫婦終下定決心離婚，但又因房產分配的問題起爭執，最終在法官的協調下離異，然後「分別」向法官送了錦旗道謝。微博上「結婚57年AA制老夫妻終離婚」的故事讓網民看得傻眼，直言「還真是分得清清楚楚，連錦旗都AA」，但大家也狂賀他倆「離婚快樂」，認為雙方也脫離苦海了。

成功離婚後，劉爺爺和馬婆婆「分別」向法官贈送錦旗。（微博圖片）

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6月初內媒報道，天津的一對老夫婦長年實行極限AA制，雪櫃中上層的東西屬於86歲的劉爺爺，下層屬於84歲的馬婆婆，夫婦平時輪流做飯分開睡，東西絕不共用，除了雞蛋要做標記，刀都要一人一把。馬婆婆埋怨丈夫長年不照顧她，以前叫他爬高修理抽氣扇，都會被質疑「你想摔死我」。

日前，這對結仇多年的夫婦終於離婚，亦透露出更多對生活生節，原來2人早於1963年結婚，經歷了57年婚姻的婚姻，雙方的以惡劣關係對峙了近半世紀，劉爺爺與馬婆婆不時吵架和打架，弄得多次報警，而劉爺爺此前已經3次起訴要離婚，但馬婆婆當時硬是不願意。

劉爺爺現時住在大屋，馬婆婆則住在小屋，這種情況已經維持了20多年，馬婆婆堅持大家甚麼都要AA制。不過，馬婆婆去年底曾到天津的法院諮詢離婚事宜，但發現房產上只有丈夫名字，她不知道如何透過訴訟加上自己的名而再離婚，令雙方關係又再膠着。

劉爺爺與馬婆婆在57年前結婚，當時雙方都露出幸福笑容，其後卻成怨偶。（微博圖片）

法官協調個案時，劉爺爺認為根本沒必要訴訟確認房產權益，只要老婆肯離婚，他願意將房子賣了再把錢對分，甚至再多給10萬元人民幣。他坦言擔心馬婆婆在房子加名後不願離婚。可惜夫婦已徹底不相任對方，馬婆婆堅持訴訟，要求先在物業上加名才處理離理。最終法院接納了她的請求，這時輪到劉爺爺不服上訴，同時再提出起訴離婚，「我這半輩子的心願就是想要離婚，結束這噩夢般的生活」，惟對方堅持「加完我就離」。

法官解釋，其實離婚後加名要付更多場的過戶費、手續費等，劉爺爺聽到要付很多錢後，馬上接受加了名才離婚的提議。至7月27日，這對怨偶終於成功離婚，還「分別」贈錦旗給法官。拿到離婚證的馬婆婆對記者說：「離婚快樂，我一定要去吃喜麵！」

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宛如電視劇的情節令網民看得傻眼，「第一次聽終於離婚」，又指他們的情況根本早離早幸福，但因斤斤計較互相耽誤了一生。不過，有網民指現時資料似單以劉爺爺的角度出發，將馬婆婆說得太壞，因為這對夫婦的情況有內地節目都曾報道過，其實兩人關係變得如此，是因為劉爺爺年輕時曾出軌，當時馬婆婆因有了孩子才不願離婚，結果換來多年的冷暴力，最終結成今天的日後的苦果。

（綜合）