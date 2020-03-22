台汽車旅館房間插座竟在天花板　內行網友揭穿實際功用！

插座在天花板要怎麼用？台灣一名網友在Facebook上抱怨入住台南一家汽車旅館，整間房間只有兩個插座，一個在梳妝台，另一個竟然設計在天花板，讓他超傻眼，直呼「當初設計這間房間的設計師到底有什麼問題？」網友們看了也忍不住大笑，紛紛討論起天花板插座的功用。

原PO表示跟同事一起到台南出差，因為很晚了於是找了間汽車旅館住宿一晚，只不過住進去後卻發現讓人困擾的問題。他說進房後一直遍尋不著插座，床頭兩側也沒有，好不容易找到一個卻是在離床鋪最遠的梳妝台，而且只能插一個，讓他覺得很不方便。後來在房間吃飯時突然看到一隻蚊子，原PO站起來要拍打，結果抬頭一看竟然發現天花板有一個插座，讓他們兩人只能尷尬的互視傻笑。

台灣一名網友出差入住汽車旅館，卻發現天花板有個插頭，讓他看傻了眼。（Facebook@爆廢公社）

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他說手機充電線有2公尺長，而自己身高173公分，站到椅子上勉強能將充電線插入，但為了充電還要爬到椅子上去插插頭，讓他很無言。原PO拍下照片上傳到Facebook「爆廢公社」後也笑翻了許多網友。

許多網友搞笑的說（點圖立即觀看▼▼▼）

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不過部分網友認為這應該是照明燈的插座（點圖立即觀看▼▼▼）

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