悲！台女婚後奶奶變臉　限3個月內懷男胎　誕B後驚揭老公早有男友

不少女生都憧憬有美滿的婚姻生活，可惜現實往往事與願違。台灣資深傳媒人狄志為近日在視節目分享個案，指1名女子嫁入夫家後，原本對她很好的奶奶即變臉，限制她生活，更要她在3個月內必須懷男胎，女兒的話就要墮胎，更把她當傭呼喚。台女成功「造人」誕子後，卻又被丈夫冷落，跟蹤調查才得知這段婚姻背後的真相，是自己被選中當「生仔工具」，她決定與夫家對簿公堂。

台女嫁入夫家後，奶奶突然變臉，對她限制多多，並要求3個月內懷孕，而且非男胎不可。（《BB來了》劇照）

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狄志為在節目《震震有詞》上分享過去1宗詐婚個案，表示女事主在拍拖階段時，未來奶奶一直對她很好，提出的聘禮也非常可觀；未料她婚後第1天，奶奶立即露出真面目，要她在3個月內懷男胎，更列出多項家規，令她感到猶如被逼簽「賣身契」：

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面對野蠻奶奶，台妻只好向丈夫訴苦，而丈夫亦安慰她稱：「不用理她，只要有孫子抱，她就沒事了。」夫婦終於成功在「限期」內添丁，台妻卻發現丈夫不再願意行房，甚至經常不回家過夜，她追問奶奶原因時，卻被揶揄，「妳剛生完身材胖成這個樣子，難怪他不碰你」。

台妻其後某天到丈夫公司，打算暗中調查對方是否有婚外情，一直跟蹤他回到家樓下，發現丈夫卻走進旁邊另1棟房屋，她本來暗喜以為丈夫明白她多辛苦，故買下鄰廈單位過二人世界。不過，台妻按下門鐘後，應門的卻是陌生男子，這時丈夫出現才攤牌，原來他與陌生男已相戀8年，與事主結婚只為傳宗接代，其家亦一早知情，甚至指事主才是第三者，嘲笑說：「人家還願意接受妳，妳要鬧什麼？」

台妻驚覺丈夫與奶奶一直欺騙她，只當她是傳宗接代的工具，丈夫早在結婚前已有男友。（《BB來了》劇照）

台妻終於明白自己一直被利用，婚後被當工人兼「生仔工具」，忍無可忍狀告夫家，最終獲法庭判離婚，並取得孩子撫養權和賠償。

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