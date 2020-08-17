政府宣布延長禁令　食肆放寬晚市堂食落空　網民全部關注一件事！

【放寬堂食？】本港新冠肺炎疫情持續，較早前有傳媒報道指收到消息，政府正研究放寬晚市禁止堂食限制，並稱會放寛至晚上9時或10時。惟政府今午宣布食肆禁晚市堂食、限聚令、口罩令等措施延長7天至8月25日，消息令禁堂食措施在網上引起熱論。《香港01》綜合多個討論區及facebook帖文，網民對延長禁令的反應是「like」多於「嬲嬲」，而不同陣營的網民對有關措施雖有不同意見，但都不約而同關注疫情會否再度大爆發。

政府下午（8月17日）宣布，禁晚市堂食、限聚令、口罩令等措施延長7天，即8月19日至8月25日。

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不過，今日（8月17日）稍早時間有消息出，政府正研究放寬晚市禁止堂食限制，初步方向是放寬堂食時間到晚上9至10時，並維持每枱最多２人、需保持1.5米距離等規定。

放寬禁晚市堂食措施消息傳出後，「堂食」即成為網民熱論話題，搜尋量亦明顯急升。

從Google Trends見到，放寬晚市禁堂食令消息傳出後，即8月17日搜尋熱度急升。（Google Trends）

綜合多個fb專頁，與「放寬晚市堂食」相關帖文的網民反應：

《香港01》整理「放寬晚市堂食」消息傳出後，即8月17日早上11時至下午3時，各個陣營共20個facebook專頁有關「放寬晚市堂食」的帖文表現，發現25個帖文中，「讚好（Like）」數有4749個，其次是1544個的「WOW」，「嬲嬲」則有636個。

25個帖文中，「Like」數最多的是《蘋果日報》「【全城禁聚】傳恢復晚市堂食延至9-10pm 何栢良：看不到有條件放寬」帖文，有1452個「like」，「哈哈」亦有571個，「嬲嬲」則有64個。其次是《立場新聞》的帖文，講述政府專家顧問許樹昌不贊成放寬堂食，共有687個「Like」，另有339個「哈哈」及44個「嬲嬲」。

「嬲嬲」方面，最多的是《有線新聞》有關「許樹昌：若放寬須受限」帖文，有107個「嬲嬲」，「Like」則有97個。其次是《e-zone》有關放寬晚市禁堂食帖文，有103個「嬲嬲」，另有179個「Like」。

雖然facebook帖文上「Like」較多，惟《香港01》整合較多反建制網民留言的連登討論區，以及較多親建制網民留言的香港討論區帖文發現，是否放寬禁止晚市堂食措施仍很具爭議性。

連登討論區帖文與「放寛晚巿堂食」相關熱門討論詞：

連登討論區其中一則較多人發言的帖文「消息：晚市禁堂食放寬至8至9時」，不少人都表達質疑或反對，「無腦」、「傻」、「嬲」等負面字分別出面5次、7次及5次，「支持」的則出現5次。

另外，不少網民關注疫情會否再因此大爆發，以及健康碼問題。

香港討論區帖文與「放寛晚巿堂食」相關熱門討論詞：

香港討論區則有網民以「【新冠肺炎】消息：政府擬放寛晚市堂食繼續施加兩人一桌等限制」為題發帖，有網民認為放寬合理，可紓援壓力，但亦有網民憂慮會導致疫情再大爆發，認為應「長痛不如短痛」，待確診數目下跌到單位數一段時間才決定放寛。

另有多個網民認為應該封關，否則「只會又再爆（疫情），沒完沒了」。

總括而言，是否放寬禁止晚市堂食措施，不同陣營網民意見紛紜，當中有不少反對意見，而反對理由多是憂慮放寛措施後恐會導致疫情再大爆發。

本文統計共20個Facebook專頁，於8月17日早上11時至下午3時，曾於facebook發布有關「放寬晚市堂食」的25個帖文表現及網民互動量，得出上文結果。其中包含於統計的專頁包括： 香港01 思考香港 香港蘋果日報 頭條日報 立場新聞 有線新聞 e-zone 經民聯 晴報

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▼▼▼ 10張圖看清中國糧食現況 ▼▼▼

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餘下2張中國糧食情況圖可看：

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