黎瑞恩眼生蛇險毀容！中招手尾長　即睇生蛇病徵、預防及治療方法

【生蛇 / 帶狀疱疹預防及治療方法】藝人黎瑞恩昨（8月16日）晚在社交平台facebook上載照片，相中的她眼部及眉心紅腫，以為只是生眼瘡，經醫生診斷才發現是「生蛇（帶狀疱疹）」！其實生蛇絕對不容忽視，以下預防及治療方法，大家要看看。

黎瑞恩「生蛇」情況😱 ▼▼▼

黎瑞恩「生蛇（帶狀疱疹）」情況。（facebook）

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生蛇是什麼？生過水痘都會中招？

「生蛇」即是「帶狀疱疹」，是水痘病毒復發引致。而水痘是由水痘帶狀疱疹病毒引起的急性傳染病，多發生在12歲以下兒童身上，雖然幾乎所有人於感染水痘後都會終身免疫，但水痘病毒仍可能潛伏於人體內，並可在多年後復發導致「生蛇」。

（資料圖片）

由於免疫系統隨年齡增長逐漸減弱，潛伏病毒容易再度活躍，故年齡愈大生蛇風險愈高，患有高血壓、糖尿病、痛風症及類風濕性關節炎的人都是高危一族。

至於要如何辨別「生蛇」和「水痘」，可看以下病徵。

「生蛇」傳播途徑及5大病徵

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「生蛇」及「水痘」預防方法：

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「生蛇」及「水痘」治療方法

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雖然「生蛇」大部份不會致命，但後遺症可讓人苦不堪言，大家平常緊記做好預防措施了。

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新布尼亞病毒是可人傳人的致命傳染病，主要由蜱蟲叮咬感染，嚴重者可能會多重器官衰竭，死亡率5至15%😰。要知道自己有否中招感染，就要看看自己有否以下徵狀了！

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至於如何預防「新布尼亞病毒」，以及正確處理蜱蟲叮咬方法，可看此：

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