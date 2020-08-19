泛民延任或總辭未定案 　3張數據圖看各陣營反應　林夕搜尋度急升

【泛民立法會議員／總辭／延任／留任】因應本港爆發第三波新冠肺炎疫情，確診患者急升，特區政府引用《緊急法》押後第七屆立法會選舉1年至明年9月5日，全國人大常委會亦通過延長現屆全體議員任期至少1年。關於未來1年立法會的安排公布後，隨即有人呼籲22位民主派議員應集體辭職，杯葛議會。民主派是否總辭未有定案，日前泛民議員開會商議，會上主要意見是傾向延任，當中包括公民黨及民主黨的議員；而議會陣線朱凱廸及人民力量陳志全則屬「非主留」派。 《香港01》綜合多個討論區帖文，發現不同陣營網民都熱烈討論「總辭」，而有關「總辭」的議題，更令5名公眾人物搜尋度急升，當中除了政治人物及學者，意外地出現著名填詞人林夕的名字。

泛民立法會議員對是否延任有不同意見。（資料圖片）

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全國人大常委會上周二（8月11日）通過第六屆立法會繼續運作不少於1年後，民主派立法會議員該留下抑或總辭的問題，令起社會各界極度關注。據悉，民主派22名議員中，議會陣線朱凱廸及人民力量陳志全主張拒絕延任安排，其餘20名泛民主派則傾向留守議會，包括民主黨7名議員及公民黨5名議員。香港民意研究所在本周二（18日）起進行民意調查，預計周五（21日）公布結果，暫未知有多少泛民議員會跟隨民調決定去留。

民主派是否總辭暫未有最終定案，社會都關注事態發展，根據Google Trends數據，「總辭」、「民主派總辭」、「立法會總辭」等相關字眼近日都急升，熱度十足。

（Google Trends）

「總辭」搜尋量爆升亦帶動相關關鍵詞搜尋急增。從搜尋資料中發現，今次「總辭」問題令以下5位公眾人物搜尋量上升，當中包括熱血公民立法會議員鄭松泰、議會陣線朱凱廸、中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強、填詞人林夕及壹傳媒創辦人黎智英，而當中3人支持泛民延任，2人則反對，其中林夕的名字登上熱搜較難料，相信是因為他撰文提倡22名泛民議員「轟烈宣布全體辭職」，來一次真攬炒，以製造「核彈級的表態」。其文章其後被部份泛民反駁，而建制派則大加攻擊，相信因而令「林夕」的搜尋量激增。

▼▼▼5位搜尋度急升的公眾人物▼▼▼

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綜合多個facebook專頁，與「總辭」相關帖文的網民反應：

《香港01》整理人大常委會決定第六屆立法會繼續運作當日起有關「總辭」帖文（8月11日中午12時至8月19日中午12時），各陣營35個facebook專頁共120個帖文中，「讚好（Like）」數較多，有78,735個，其次是36,087個的「哈哈」，「嬲嬲」則有18,090個。

120個帖文中，潘小濤的「你贊成民主派議員總辭，不再續任一年嗎？」投票帖文，共有9340個「Like」，「嬲嬲」則有3659個，按潘小濤帖文定義，「Like」代表「支持」，「嬲嬲」代表「反對」，兩者的表態數字均是所有專頁帖文之冠。

第2多「Like」的是《蘋果日報》「俞懷松做『和事佬』 籲港人勿因總辭爭議內訌」帖文，共有4920個「Like」，「哈哈」有79個，「嬲嬲」則有19個。之後是「幫港出聲」有關朱凱廸帖文，圖片文字指朱凱廸倡全體杯葛延任立法會，獲3335個「Like」，44個「哈哈」，「嬲嬲」只有3個。

「嬲嬲」方面，除潘小濤「你贊成民主派議員總辭，不再續任一年嗎？」的投票帖文「奪冠」外，緊隨其後是now新聞的「譚惠珠：即使民主派總辭 亦不影響立法會運作」報道，有1750個「嬲嬲」，另有410個「哈哈」，「Like」則有175個。香港電台「陳健波：人大常委會讓全體立會議員延任做法寬大」帖文排第3有1489個「嬲嬲」，另有210個「哈哈」，「Like」則有156個。

值得留意的是，以上帖文未必純粹支持或反對泛民「總辭」，不同陣營網民在不同fb專頁內，對同一議題或會用不同反應，故給予「Like」或「嬲嬲」需視乎帖文內容，不能單純用情緒反應判斷網民是否支持泛民議員總辭。

（資料圖片）

討論區網民對泛民議員總辭看法

除了facebook，《香港01》亦整合較多反建制網民留言的連登討論區，以及較多親建制網民留言的香港討論區帖文，發現不同陣營網民都熱烈討論總辭問題。

連登討論區帖文與「總辭」相關熱門討論詞：

連登討論區其中一則較多人發言的帖文「點解要總辭」，「支持」出現了45次，「唔支持」、「唔辭」、「留任」則分別出現10次、21次及16次。

不過要注意的是，帖文中出現「支持」或「不支持」時，未必是單純「支持」或「反對」總辭，而是辯論總辭與否的作用，例如有網民問不支持總辭的人有什麼利與弊，或另一方的人問「總辭」有何目的和作用等，故必須視乎留言內容，不能單靠簡單關鍵字判斷帖內網民支持與否，但整體而言，同一討論區內，網民對是否該總辭確有不同意見。

香港討論區帖文與「總辭」相關熱門討論詞：

至於香港討論區較熱論的「今次若泛民總辭，呢獲杰囉。」帖文，支持「總辭」留言明顯較多，「支持」2字共出現32次。雖然「唔辭」亦出現24次，但不少是說若民主派「唔辭」就會有後果，並非字面意義上的「反對」，而當中有不少網民認為泛民不辭職是貪圖薪酬。

總括而言，民主派是否總辭，較多反建制網民留言的連登討論區仍有爭議，較多親建制網民留言的香港討論區則傾向支持。

本文統計共35個Facebook專頁，於8月11日中午12時至8月19日中午12時，曾於facebook發布有關「總辭」的120個帖文表現及網民互動量，得出上文結果。其中包含於統計的專頁包括： 港人講地 蘋果日報 幫港出聲 立場新聞 香港電台 時聞香港 眾新聞

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▼▼▼ 10張圖看清中國糧食現況 ▼▼▼

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