美國禁「香港製造」Made in Hong Kong標籤　不同政見網民都撐

【香港製造／中國製造】美國政府周二（8月12日）公告，9月25日起在香港生產的商品出口到美國時，必須標記原產地為「中國」，不得再貼出「香港製造」標籤，旋即引起網民熱論。《香港01》綜合多個討論區帖文，發現不同陣營網民討論時都傾向正面，支持有關舉動。

先看美國國土安全部公告全文 ▼▼▼

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美國政府禁「香港製造」標籤後，「香港製造」隨即成為網民熱論話題，搜尋量亦明顯急升。

從Google Trends看到，「香港製造」（藍色線）和「Made in Hong Kong」（紅色線）搜尋熱度都在8月11日美國公告後急升。（Google Trends）

《香港01》整合較多反建制網民留言的連登討論區，以及較多親建制網民留言的香港討論區帖文，發現雖然不同陣營網民的看法不盡相同，但都對美國做法都傾向支持。

連登討論區帖文與「香港製造」相關熱門討論詞：

連登討論區其中一則較多人發言的帖文「突發：美國國土安全部不再承認香港製造」，不少人表達支持、開心、應該等正面回應，分別出現11次、4次及5次，比負面的「嬲（5次）」多。

對美國做法態度正面的連登網民，認為可防止有人混水摸魚、政治正確，亦有網民表示「真香港製造只會留港，其他『香港製造』唔關香港人事，請改成為中國製造」。連登網民亦有討論有什麼東西是香港製造。

香港討論區帖文與「香港製造」相關熱門討論詞：

香港討論區則有網民以「美國制裁｜出口美國產品不可寫「香港製造」來源地須列「中國」 ...」為題發帖，熱門討論站亦見到表達支持（29次）的人較反對（16次）多。

支持意見方面，有網民贊成「一個中國」、「統一晒，非常好！」，「美國承認香港係中國一部份了」，亦有網民說「香港製造」有「港獨暗示」，故支持貼上中國製造。

要注意的是，雖然反對字眼出現了16次，但大部份都是談及香港政府就美國有關做法發出聲明表示反對，質疑香港政府為何要反對，「香港係中國嘅一部份，為什麼政府要反對？產地寫自己國家沒有錯」。

美國禁止「香港製造」標籤，香港政府發出聲明反對，有網民質疑為何政府會反對。（資料圖片）

知多啲：美國公告香港貨品產地來源標記新規定後，香港政府發聲明表示強烈反對，強調「香港特別行政區在『一國兩制』下享有單獨關稅區的獨特地位，是根據國家《憲法》和《基本法》賦予的，並獲世貿等多邊組織認可，並非個別國家施予或可以撤銷」。 香港政府又說，會仔細研究美國措施有否違反世貿規則，如有需要，不排除根據世貿規則採取行動，維護香港利益。

綜合多個fb專頁，與「香港製造」相關帖文的網民反應：

《香港01》亦整理了美國公告新規定當日（8月11日）中午12時至8月12日中午12時，各個陣營共29個facebook專頁有關「香港製造」帖文表現，發現37個帖文中，「讚好（Like）」數有21,189，其次是18,377個的「哈哈」，「傷心」及「嬲嬲」分別只有1810及343。

37個帖文中，「Like」數最多的是香港電台視像新聞RTHK VNEWS報道，共有6564個「Like」，「哈哈」亦有「3733」個，「傷心」及「嬲嬲」分別只有1146及135個。第2多「Like」是《蘋果日報》報道，共有3152個「Like」，「哈哈」亦有2003個，「傷心」及「嬲嬲」分別只有60及20個。

至於最多「傷心」的帖文，同樣是「Like」最多的香港電台視像新聞RTHK VNEWS報道。第2多「傷心」的帖文是BusinessFocus報道，共有83個，但同時有2404個「Like」和946個「哈哈」，「嬲嬲」只有32個。

總括而言，對於美國做法，不同陣營網民雖然意見不盡相同，但都傾向表達「Like」或支持。

知多啲：美國制裁11名中港官員名單及理由▼▼▼

美國制裁｜出口美國產品不可寫「香港製造」 來源地須列「中國」

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