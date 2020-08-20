羅霈穎葬禮顯靈？靈堂上香煙極速燒盡　好姊妹于美人分析背後科學

台灣女星羅霈穎上週辦完告別式，全程處理的于美人19日錄製節目《請問你是哪裡人》，她說，沒有夢到她，但冥誕派對那天，生前的好朋友弟弟妹妹們興奮地告訴她，「姐姐真的回來了，看抽菸就知道。」

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原來靈堂上都是用香拜，但是羅姐生前有抽菸的習慣，所以好友會在香的旁邊插上兩支菸，結果發生奇異現象，「羅姐固定抽一個牌子，他們插上兩根不同牌子的菸，竟然發現，她喜歡的牌子燒特別快，感覺起來好像被人深深吸了幾口，另一牌子則如常慢慢燒。」

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于美人説，也許這有什麼科學上可以解釋的。可能菸的牌子的不同，菸草扎實的密度也不同，但好友們都非常興奮，認為羅姐真的回來了。

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另外一個靈異故事，也是冥誕派對那一天，因為靈堂時間弄得比較晚，其中一家媒體攝影可能等太久了，嘴巴唸了幾句，「到底要搞多久」，結果當天晚上回家就夢到羅姐來夢裡，用她平常罵人的語氣，「多等一下會死啊！」

于美人全程處理好姊妹羅霈穎告別式。（Facebook@于美人）

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