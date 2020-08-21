香港健康碼Q&A｜政府研推健康碼　6問6答一文看清用途及取得方法

【香港健康碼Q&A】本港新冠肺炎疫情持續，經民聯議員建議政府設立「港康碼（香港健康碼 / 港版健康碼）」，持有陰性檢測結果的人可於14天內出入食肆、商場或公共地方等，惹來追蹤監控及私隱等關注。特首林鄭月娥今日（21日）在記者會上澄清，本港不會使用健康碼作為出入公共場所、食肆的憑據，而是用作市民出行或經商等，她形容經民聯及民建聯議員的相關建議是「不切實際」，混淆信息。 。究竟「健康碼」是什麼？要如何取得？又有何用途？本文一一解答。

內地已廣泛使用健康碼。（資料圖片）

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「健康碼」一詞最先在中國內地出現，屬於健康追蹤監控系統。簡單而言，「健康碼」是手機App上的「綠碼、紅碼、黃碼」三色動態碼，由各地政府運營的後台系統根據用戶自主申報和防疫大數據自動審核生成，憑碼通行公交地鐵、社區、辦公場所、商場超市、機場車站等場所；一旦在某個場所接觸到感染者，綠碼就會變成黃色或紅色，需要採取隔離措施。

鑑於本港新冠肺炎疫情仍然反覆，近期有意見建議引入「健康碼」到香港，隨即引起關注。特首林鄭月娥今日（21日）率領官員講解全民檢測計劃時，確認有研究「香港健康碼」，並講解「香港健康碼」的設立目的、取得方法等。

港府講解「香港健康碼」的設立目的、取得方法等。（羅君豪攝）

究竟「香港健康碼」何時開始？如何使用？未來又是否有健康碼才能出入食肆、商場或公共地方？以下6問6答一一解答。

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