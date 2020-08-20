的士乘客遺手機　司機接Call即送回　拒收千元報酬只要油錢

搭車遺漏物品時有發生，未必每次都能遇上好心乘客或司機，但最近有市民在網上分享好人好事，指爸爸日前將手機遺留在的士上，苦惱得廢寢忘餐，幸好後來司機一收到電召台的電話，立即找到手機並送回，即使樓主欲以1000元當作報酬，亦沒有全數收下，最終樓主只好網上發帖公開道謝。

有網民分享搭的士發生的好人好事，指爸爸手機在善心司機的幫忙下尋回。（《降魔的》劇照）

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樓主在facebook群組「Tai Po 大埔」發帖，表示爸爸日前乘搭一輛綠的時，不小心遺漏手機在車上，由於手機內有重要資料和捆綁許多功能，並已調靜音和沒有震動，故一直打電話均沒有回應，一家人以為凶多吉少，爸爸甚至失落到沒有心情吃東西。

不過，樓主其後透過的士電召台聯絡司機，對方得知事件後立即找到手機，二話不說便送回失主手上，她原打算付1000元當為報酬，司機卻沒有全收下。樓主稱司機「收咗好少，少少油錢都要」，並大讚對方「真的是大好人 ，太有良心」，為表感謝，她只好在網上發帖表揚其善舉，「我不知道你看不看得到，但是唯一一個方法希望你看到，真心的謝謝你」。

樓主爸爸擔心會遺失手機內的重要資料，.幸好的士司機得知事情後立即找到手機，並火速歸還。示意圖。（資料圖片）

樓主形容司機「拯救咗我爸這幾天的壞心情」，不少網民看到帖文後亦感到窩心，「最後能失而復得，好人一生平安」，又提醒樓主記得為爸爸的手機備份。另外有人分享同類經歷的不同結局，指數月前曾遺留手機，可惜花逾1000元在電召台全港尋「機」無果，認為事主今次非常幸運。

同場加映！（香港01製圖）