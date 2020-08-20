鬼門關大開四個星座要小心！天蠍借錢有去無回　金牛注意飛來橫禍

農曆七月來了！台灣星座專家艾菲爾老師提醒凡事記得謹慎小心，出門在外也要特別留意，行車交通多停看聽！更特別提醒，有四個星座在農曆8／19~9／16這段期間，要更加仔細注意，建議凡事低調為主，不要一時衝動而惹來麻煩。同時依太陽丶上升星座列出前四名，供大家參考！

留心點！農曆七月事事不順的四大星座（點圖放大▼▼▼）

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第四名、天蠍座

進入農曆七月，天蠍的守護星「冥王星」正在逆行，大大影響你的財運問題，財務中你預期的投資沒獲得理想中的回報，若沒事先規劃好理財丶留好備案，有可能出現財務漏洞丶入不敷出的窘境。另外，這一段期間請別一時心軟，就借錢給別人，否則很容易有去無回。有伴者，也可能因為金錢問題而和對象發生爭執，若不謹慎處理，有可能感情就此破裂。

另外提醒你，近期不要去溪邊、河邊、游泳池、水上樂園玩水，這段期間還是平安最重要。天然的天河石，令人有信心達成願望，能增強財運，有助創一番事業。

第三名、金牛座

進入農曆七月，象徵意外的「天王星」在金牛的命宮逆行，大大影響你的健康與交通、旅遊運。首先健康上，過去你不當一回事的小毛病，極可能在此時大反撲，像是之前連續熬夜、狂吃炸物都沒事發生，但最近只要晚睡、飲食不注意，就立刻冒痘或起紅疹，甚至思緒混亂、免疫力降低，感冒、發炎一個個找上門。另外，農曆七月務必注意交通安全，出外要遵守交通規則，多停看聽，因為有時就算自己守規矩，

但仍要小心飛來橫禍的意外。提醒你，農曆七月要多休息丶每天睡滿七到八小時，以免精神不濟。難以入眠，可佩戴對應頂輪的紫水晶，或將紫水晶擺放在床頭，安定情緒丶安穩入眠。

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第二名、雙魚座

進入農曆七月，雙魚的守護星「海王星」在命宮逆行，讓平常第六感還不錯的你，瞬間像故障般，所有事情都和你預期的完全相反，判斷失誤讓你在處理事情上頻頻出錯，還要花更多的時間精力去解決，令你身心俱疲。另外你總是不自覺的犧牲自己、委屈自己，常常為他人著想，對方卻沒把你的付出當一回事，這種情況在職場、愛情、朋友關係裡都可能發生。

另外，單身者多長點心眼，不要一廂情願地對別人好，對方有可能只是想玩愛情遊戲。有財丶有福丶有桃花。心誠，必驗，必靈。祝福你桃花繽紛丶飛來艷福（燕狐）。桃花狐仙手煉給你滿滿的好運氣。

第一名、山羊座

雖然山羊下半年就會轉好運，但農曆七月山羊還是要辛苦一段時間，因為「木星」、「土星」、「冥王星」仍在你的命宮逆行，讓你在生活、情緒、工作上都是壓力重重、麻煩不斷，且這段時間人際關係最考驗你，你很容易因為一些雞毛蒜皮的小事，而對身邊的人發火，但你事後根本不知道自己為什麼要因為這種小事生氣。

另外，提醒你農曆七月期間，能提早回家就盡量早歸，你在外面待越晚，就越容易引來麻煩。至於山羊運勢真正由黑翻紅的時間點會在陽曆9/13開始，木、土、冥王星陸續恢復順行後。黑鈦晶狐仙手鍊能趨吉避凶，去除小人、負能量。

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