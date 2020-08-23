元朗街市賣28蚊3條小鯊魚　專家指屬非保育類　但呢個原因要少食

最近休漁期剛完結，不少街市又開始出售各款新鮮海產，但最近有網民於元朗街市一魚檔驚見有原條小鯊魚售賣，而且價格便宜，不少網民留言質疑到底如何食用。香港海鮮聯合總會主席李彩華回覆《香港01》表示，近期捕漁期開始，會較容易捕獲這款小鯊魚，雖然牠們並非保育類鯊魚，但因為重魚腥味，建議還是少吃為妙。

相中可見，3條鯊魚已奄奄一息，旁邊有價錢牌寫着「28元/份」，而牠們的身型較細小，似乎與常見的鯊魚有所不同。（facebook群組「食在元朗」圖片）

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該網民近日於facebook群組「食在元朗」上載相片，表示在元朗同益街市驚見一魚檔出售小鯊魚。相中可見，3條鯊魚已奄奄一息，旁邊有價錢牌寫着「28元/份」，而牠們的身型較細小，似乎與常見的鯊魚有所不同。樓主亦表示驚奇，「唔知有冇人試過買嚟食呢？好食嗎」。

相片引來不少網民熱討，部份人更懷疑是鯊魚BB，「食埋啲子子孫孫，冇陰公」、「唔好買啦，好慘」、「鯊魚bb都捉嚟賣！有冇諗過佢地會絕後！有冇人性」。亦有網民分享食評，「唔好食，肉質好嚡」、「多數拎嚟整魚蛋」、「好腥，通常炆或者打魚膠（整魚蛋）」。

香港海鮮聯合總會主席李彩華解釋這款鯊魚其實叫侏儒角鯊，屬非保育類鯊魚，比常見的鯊魚會較為細小。（facebook群組「食在元朗」圖片）

《香港01》曾向香港海鮮聯合總會主席李彩華了解，他解釋這款鯊魚名為侏儒角鯊，屬非保育類鯊魚，比常見的鯊魚細小。他續稱，因為捕漁期近日再開始，而漁船出海期間用漁網捕獲大量魚類，所以不時連同侏儒角鯊一併撈獲，並以平價出售。

他又指侏儒角鯊雖然可以食用，不過建議少吃為妙，主要是太重魚腥味，因為鯊魚代謝的尿素會透過皮膚排出，令其肉亦有尿騷味，所以處理工序比一般食用魚多，要用味菜或蒜頭豆豉炆會較易入口，又或者打魚膠變成魚蛋用炸的方式食用。

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