外賣員搭的士送飯盒　司機呻等候時間耐過行車蝕本　網民意見兩極

【的士 / 外賣 / 司機 】疫情下各行各業生意也受打擊，惟受「限聚令」影響，外賣員的生意逆市增加。有的士司機早前發文大呻，指有外賣員為了慳時間，帶同多袋外賣乘車，往不同地點送餐，其間要求他停車等候。樓主認為整段車程等待時間比行車多，大呻令他「蝕本」，引來網民熱議。

有的士司機早前發文大呻，指有外賣員帶同多袋外賣乘車，認為整段車程等待時間比行車多，大呻令他「蝕本」。（資料圖片／黃偉民攝）

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該名的士司機於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，直言：「我部唔係送貨貨車嚟㗎喎！」他指早前有男乘客手挽十幾個飯盒，於荃灣眾安街上車，要求他前往路德圍，但乘客並無即時付款下車，反而要求他一直「跳錶」等待5分鐘，待他先送部份飯盒上樓，然後再前往萬景峯送另一批飯盒。

樓主認為乘客要求停車等待，令整段車程等候時間比行車時間長，最終也令他蝕本，遂向乘客表示：「你咁樣就用我架車搵錢，而我就搵唔到錢返屋企畀老婆，好多時間喎。」而乘客則「笑笑口駁嘴」，指「跳錶都有錢收㗎」，惟被樓主「動之以情」反駁稱：「跳錶同行車收錢唔同，法例冇講叫我等幾耐呀，一分鐘又係等，一個鐘頭又係等。」

樓主認為乘客要求停車等待，令整段車程等候時間比行車時間長，最終也令他蝕本。（《降魔的》劇照）

樓主甚至直接問外賣員為何不使用自家車隊送飯，對方則回應「因為的士平同方便」，而且公司不容許以自家車隊送飯，令他大感無奈，只能慨嘆：「你咁樣，唔准行車，嘥我好多時間。你搵錢我就搵唔到錢，對我唔公平喎。」

帖文引來網民熱議，有人認為樓主停車等候的時間也照樣「跳錶」計算車費，難以責怪外賣員令他蝕本，「跳住錶等又有錢收，唔係好過空車等？」、「樓主唔想等，第一下就應該喺車出聲同客講，唔即時出聲就即係佢自己都想咁做，但等等下又唔想等先有呢個帖。個客又唔係冇畀錢，樓主自己唔出聲轉頭上嚟呻，錢就袋袋平安」。

另有同為的士司機的網民則解釋，指停車等候雖然同樣計算車費，惟每分鐘僅約1元，「司機每日開工時間有限，幾乎無乜司機鍾意咁樣停低等客，停一停即走無所謂，停幾站咁送外賣就攞命」。因此有司機建議樓主遇到同樣情況時，應每次要求客人下車前先付款，避免被騙或有爭執，「落車就收錢，再上車重頭落錶，當做幾張雞腳，我又覺得無所謂」。

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