裝修實例｜梅窩卓濤軒394呎　40萬建智能家居　寵物廁所自動沖廁

文：裝修佬 【卓濤軒/海景/智能家居】海景是不少香港人夢寐以求的家居景觀，本次裝修佬帶大家參觀的大嶼山梅窩卓濤軒400呎單位，可說是滿足大家要求。全屋室內設計更裝修成開放式，景觀開揚，空間感大之餘，更適合愛玩VR遊戲及研究智能家居的業主！

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單位基本資料：大嶼山梅窩卓濤軒／394呎／開放式單位／工程費用約40萬／居住人數2大

全開放式室內設計 可活動傢俬全方位配合

全屋以黑白灰為主調，為避對比過於強烈及冷冰，選用了木紋地磚，平衡家居氣氛，營造柔和感覺。

戶主二人熱愛玩VR遊戲，需要一個寬敞供大範圍活動的位置，因此設計師並沒有為單位間睡房，保持一個全開放的空間。

為配合開放空間，傢俬設計上設計師下了不少苦功。飯桌設置在窗台附近，是可以活動式趟桌，工作和用膳時可以拉出，需要闊敞空間時可以收進櫃內。窗台加上墊子除了戶主工作使用外，其實也是為戶主愛看風景的寵物們而設。

另外睡床也使用了慳位見稱的反床，為反床和訂造梳化可以互相配合得到，設計師再自行改裝反床腳架高度，令兩者完美配合。

設計師為降低室內門的存在感，在玄關邊牆身使用白色直條凹凸紋隱藏浴室門。（裝修佬提供）

玄關設計：浴室暗門融入家居 木橫樑助視覺伸延

設計師認為建造開放式空間應盡量降低室內門的存在感，因此玄關邊牆身使用了白色直條凹凸紋隱藏浴室門，從玄關內進時不會因見到浴室門而破壞空間觀感。

單位房頂本身正中有一件橫樑，視覺上劃分了單位。不少人為了修飾橫樑會加設燈糟，但從下方向上望時橫樑感覺會更闊，加強了壓迫感。因此設計師反其道而行從玄關處的橫樑開始，以深色木板圍邊，視覺上由玄關牆身連結至室內，加強單位的透視感，視覺伸延令單位感覺更深更闊。

廚房設計：玻璃間隔無阻望海景 如溫馨麵包工房

廚房是這單位的一大特色，採用了大範圍的玻璃包圍廚房，令廚房在上視覺效果可以融入客廳，煮食時不單可以觀望海景，對比開放式廚房更增添阻隔油煙的功能，非常適合經常煮食的戶主。

而廚房地磚使用了黑白灰配色的六角型磚，令廚房更為突出。另一方面，因廚房使用玻璃間隔，設計師為了廚房與開放式空間不會太為割裂，便把地磚伸延出走廊，營造視覺的連貫性，從視覺上帶領使用者進入或步出廚房。

廚房外側下方的水泥牆，為了令灰色牆身不會過於單調及冷冰，增加了照片牆的功能，貼滿了夫婦二人的旅行照片，帶出愉快的氣氛，配合玻璃隔間令廚房猶如一個外國常見溫馨的麵包工房。

智能家居設計：享樂私人影院 寵物智能廁所

由於戶主喜歡研究電子科技，所以單位中有不少享樂及提醒生活質素的智能設備。設計師善用橫樑，在上方加設了投影幕替代電視機，建造一個私人影院。

為提升家居生活的便利性，在燈光設備方面加設了智能系統，戶主只要拿著搖控器，隨時隨地向燈的方向按按鈕，搖控器會產生電流，燈接收傳輸後便能開關燈。

而浴室除了智能廁板外，有一個讓人意想不到的浴衛智能設備是為寵物而設。在洗手盆下安裝了一個自動沖水系統，不鏽鋼盤上有多個噴水裝置及感應器，當感應器偵測到寵物如廁離開後便會噴水沖走排泄物。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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