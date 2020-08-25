AOK Level 2口罩　港獨家代理售$80/50個　成人中童款設藍、粉2色

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

【口罩 / AOK】新冠肺炎疫情持續，市面口罩價格有下調迹象。有醫療科技公司推出AOK醫療級Level 2 外科口罩，包括成人及中童款式，每盒50個售80元，BFE及PFE均逾98%。

醫療科技公司Alpha MedTechTech推出AOK醫療級Level 2 外科口罩，包括成人及中童款式，每盒50個售80元（Alpha MedTechTech FB圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

醫療科技公司Alpha MedTechTech是AOK口罩港澳區的獨家代理，昨日（24日）在facebook公布消息，以80元一盒發售成人及中童AOK醫療級Level 2外科口罩，有藍色及粉紅兩色。買滿4盒或以上，每盒78元，有意購買者可於fb專頁留言下單。

AOK口罩詳情：

✅通過美國Nelson Lab ATSM Level 2

✅BFE細菌過濾率: ≥98%

✅PFE微粒過濾率: ≥98%

✅壓差:<5.0 mmH2O/cm2

✅抗燃性: Class 1

✅液體穿透性: ≥120mmHg

產地：中國深圳

顏色選擇

成人：藍色或粉紅

中童：藍色

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

九巴口罩網店開賣　ASTM Level1 $100元50個　指定人士可獲85折
HK Medical Mask口罩特價發售　Level 3 $168/2盒　8.22開售
Gimans Care口罩限量色　海邊夕陽/紫鬱金香漸變　Level 3售$108

口罩評測｜KKwong盲測35款香港口罩　萬寧、SOSoMask質素如何？

+16
+15
+14
同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假
+7
+6
+5
立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。