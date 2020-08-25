AOK Level 2口罩　港獨家代理售$80/50個　成人中童款設藍、粉2色

【口罩 / AOK】新冠肺炎疫情持續，市面口罩價格有下調迹象。有醫療科技公司推出AOK醫療級Level 2 外科口罩，包括成人及中童款式，每盒50個售80元，BFE及PFE均逾98%。

醫療科技公司Alpha MedTechTech推出AOK醫療級Level 2 外科口罩，包括成人及中童款式，每盒50個售80元（Alpha MedTechTech FB圖片）

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醫療科技公司Alpha MedTechTech是AOK口罩港澳區的獨家代理，昨日（24日）在facebook公布消息，以80元一盒發售成人及中童AOK醫療級Level 2外科口罩，有藍色及粉紅兩色。買滿4盒或以上，每盒78元，有意購買者可於fb專頁留言下單。

AOK口罩詳情：

✅通過美國Nelson Lab ATSM Level 2

✅BFE細菌過濾率: ≥98%

✅PFE微粒過濾率: ≥98%

✅壓差:<5.0 mmH2O/cm2

✅抗燃性: Class 1

✅液體穿透性: ≥120mmHg

產地：中國深圳

顏色選擇

成人：藍色或粉紅

中童：藍色

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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