舒子晨另類平板支撐挑戰堅過臥薪嚐膽？網友：只有女生才懂多可怕

台灣女星舒子晨（Nikita）儘管工作忙碌，仍不忘抽出時間運動，她22日在Instagram上傳做平板支撐（Plank）的側拍照，格外引起注意！她在身體的正下方放了一排「寶貝」，逼得她不能輕易放鬆：「只有女生才懂多可怕！」

相中舒子晨隨意紮起頭髮，身穿淡紫色運動背心，中空剪裁展現纖細腰身，長褲的貼身剪裁剛好包覆出渾圓臀型，S曲線在鏡頭前一覽無遺，緊實無贅肉的體態羨煞一班女粉絲。但鏡頭拉近一看能發現她的表情極為痛苦，目光往下移才發現原來她在做「口紅平板支撐挑戰」。

舒子晨的身體正下方放了一排唇膏：「為了我的寶貝口紅……多久都要撐…那個臉！身體棒式（Plank），臉棒賽。」超狠絕招讓許多女粉絲超佩服，她則笑回：「只有女生才懂，男生可能要換別的。」她最後也笑說：「沾到真的難洗也是沒錯。」

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事實上，舒子晨坦言1個禮拜會運動3到4天，「3分練7分吃。」除了運動，調整飲食習慣也相當重要，她曾呼籲想要減脂的人，必須先了解自己的代謝和身體狀況，以無糖少油少鹽為主，拒吃加工食物，攝取足夠的蔬菜、蛋白質，澱粉減到最少量，每日水份量則是體重乘以30。

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