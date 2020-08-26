男女去網紅瀑布玩「瀑降」　困半空大水沖一晚慘死　同行者揭內情

挑戰危險戶外活動要做足功課，更要避免冒沒把握的險。內地日前一班戶外探險人士組團到有「網紅瀑布」之稱的貴州滴水灘瀑布玩「瀑降」，一名女子下降期間卡在瀑布中，另一名男子下去救援，同樣被困，同行人士用無人機查看才發現出大事報警。未料救援隊伍趕到後，因地形及水勢問題施救困難，二人懸空掛瀑布一整夜，最終花40多小時才打撈到遺體。內媒其後發現，該名下去救人的男子被尊稱為「王老師」，本身是一名救援人員，參加過汶川大地震等大型救援，同行者慨嘆想不到他今次「也搭進去了」。

兩名遇險者懸掛在瀑布中間，因水勢和地形因素，救援人員難以迎救。（微博圖片）

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內地多個傳媒報道，兩名「驢友」（旅遊的國語諧音，指愛好旅行及戶外運動的人）在貴州安順滴水灘瀑布玩「瀑降」被困。「瀑降」是戶外探險運動，參加者從瀑布頂拋下攀山索，寫上防寒衣物從頂處跳落，再順瀑布下降，需抵受水流衝擊並調整身體在崖壁找落腳點以繼續下降。

事件發生於8月23日，當日下午5時許一名30多歲女子「瀑降」時遇險，另一名68歲的男子前往救援，結果雙雙被困。當晚，貴州公安接到報案，聯同當地應急局、消防救援大隊、醫院等展開救援，但晚上8時趕到現場已天黑，無法看清環境，他們至翌日凌晨5時才發現二人位置。

當局透露，兩名遇難者和其他隊員合共6人，一同到滴水灘瀑布探險，女子在瀑布第3層往下速降時，被困在瀑布的中央，男子見勢色不對前往救援，其餘的人一開始就覺得太高，沒有下去，他們利用無人機查看狀況時，才發現他們都被困在半空。

救援展開一天後，成功將女遇難者放下到瀑布底的水潭，但因水勢變大，行動再要暫緩，男遇難者仍掛在瀑布上。（微博影片截圖）

救援隊長王毅形容瀑布地形複雜，而且太高，兩人均掛在百米懸崖上，「水流很大，人上去很危險」，而且現場連霧都很大，他們即使戴上專業眼睛設備都很難看清瀑布內的情況，而且任何人掛在瀑布裏面都無法呼吸。過程中，他們要兵行兩路從瀑布頂及瀑布底合力迎救。

翌日（24日）救援行動仍持續，二人懸空掛瀑布一夜後，救援人員目測二人已身亡，女子被放到瀑布底部水潭，證實死亡，但男子仍掛在上面。瀑布水量增大又下起大雨，令行動暫緩。

至8月25日早上，救援人員花了逾40小時，終將男子救下放到水潭中，再用牽引繩將遺體運送瀑布對岸；男子證實死亡，救援人員運送遺體下山。

內媒稱兩名遇難者是重慶人，均為「蚩尤戶外探險聯盟」的戶外俱樂部成員，去年俱樂部的成員已到滴水灘瀑布「瀑降」，當時水勢很小，是次意外中先遇險的女子是首次在該處瀑降。同行人士透露，下去救人的男子被稱「王老師」，本身是一名救援人員，參與過汶川地震等多場救災工作，遺憾他今次連自己的命都犧牲了。

內地資深戶外救援人員王珂稱，瀑降在國內仍很小眾，他認為今次事故中被困人員有一定失誤，首先不應選這麼大水的地點，大落差會容易造成滑墜，過大水流的沖刷也會導致失溫問題，呼籲相關愛好者別冒沒把握的險。

網民留言：

+ 4 + 3 + 2

滴水灘瀑布位於黃果樹瀑布西面，高410米，掛在關索嶺大山上，由3個大瀑布及幾十個中小型瀑布組成，高度為黃果樹瀑布群之首，由於遙望氣勢磅礴，近年成為貴州打卡熱點，常見於抖音、朋友圈，有「網紅瀑布」之稱。關嶺縣政府指該瀑布是未開發景區，對有人進行高危探險活動並不知情亦不支持，未來會設立警告標語及加強管理。

不過，事件在網上引來一場另類罵戰，有許多網民指責加者是自己選擇「玩命」，「倒楣的是去救援的人員」，但亦有不少聲音認為，人都死了「已經付出代價了當個範例」，不應再怒罵。

（綜合）