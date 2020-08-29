【愛情心理】憑書櫃上嘅書看穿佢內心想法　鍾意漫畫唔一定唔上進

雖說是讀書之秋，其實不怎麼看書說……像這樣的人應該也很多吧。書櫃上的東西可以顯現出那個人。很感興趣的他，書櫃上的書和自己想像中不同，像這種情形也會發生。針對不同類型的他，我試著想想看，佔據他書櫃大半空間的意料外的書的類別，以及和這樣的他聊書的技巧。

有自己一套堅持的樂手系的他

定期修剪的絕妙髮型，毫無生氣、飄渺的身影，不爽的表情，這般深愛音樂的他。有自己一套堅持的樂手系男子的書櫃中，不難想像陳列著音樂雜誌和音樂家的傳記、寫真集等。但對這樣的他來說，應該肯定會有個一位尊敬得不得了的小說家。所尊敬的是日本國內外的純文學作家的可能性很高，傾向於看不起最近的娛樂作家。

和這樣的他聊書時，若不知聊什麼好，首先就先提看看村上春樹的作品。他若不是開始滔滔不絕，就是開始批評，不管是哪個，肯定都會聊得很熱烈沒錯。

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心理社會性延緩的御宅系的他

非常喜歡動畫或遊戲這點就不用說了，關於工作或專長也舉棋不定對什麼有興趣，感覺有點心理社會性延緩的他。這樣一個御宅系的他，切勿以為他的書櫃裡全是漫畫。「想成為大人物」「想完成點什麼」受到這樣的心情驅使的他，很容易沉迷於自我啟發的書籍。「值得深思啊〜」「改變了我的人生觀啦〜」是他的口頭禪，把無數個中意的句子當作座右銘寫下來。

將自我啟發書籍介紹給別人有點瞎，所以反過來請他根據妳現在的煩惱介紹合適的自我啟發書籍給妳，就由這招開始試試如何？

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熱血運動社團系的他

非常喜歡運動或戶外活動，「思考前就先行動！」的運動社團系的他。不太能想像閱讀書籍時的模樣的他，唯獨愛看的，是作品時常被拍成電影的那種作家的娛樂型小說。就像搭乘雲霄飛車、打球賽一樣，可以嚐到刺激感與期待吧。要和這樣的他聊書的話，雖然最近拍成電影的作品方便製造話題，但總之將最暢銷書都事先確認一下應該不錯。

酷酷的弟弟型王子系的他

戴著甜美面具看起來好像很會撒嬌的反面，沉默寡言不曉得在想什麼的神祕的他。看不出他在家中的生活情形，根本連書櫃都好像沒有……這樣的他，像少年般喜歡漫畫的可能性很高。不只是少年漫畫，也有可能愛看有名少女漫畫。

對於漫畫的喜好也很偏，所以要和他對等聊書滿難的……首先，讓他告訴妳他推薦的漫畫，一點一點試著看看。感覺可以發現他新的一面。

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