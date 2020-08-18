【愛情熱話】男人成日話「鍾意豐滿嘅女仔」　真正想法原來係……

男性經常說「喜歡豐腴的女孩」「胖呼呼的剛剛好」，但若輕易相信男生，而「停止減肥！」的話，逐漸變胖就危險了。

男人說「喜歡豐滿的女人」的本意是什麼？

首先，去了解男性以怎樣的心態說「喜歡豐腴的女性！」這句話是有必要的。此次將探究男性說「喜歡豐腴女生」的真正意義。

討厭為了減肥花很多錢的女性

似乎很多男性都覺得女生為了減肥花很多錢不是很好。比如，不惜高價喝減肥營養素補充劑，報名專門的減肥學校，到美容院進行美體。

男性認為女性在不確定效果的情況下花如此多的錢簡直令人難以置信。如果要花這麼多的錢的話，那維持稍微胖胖的不就好了嗎。這似乎是男性的本意。

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喜歡吃得多的女性

「和因怕變胖而節食的女生一起吃飯毫無樂趣。」男生喜歡「飯吃起來好像很好吃」的女生，所以才說豐滿點沒關係

基本上男性不喜歡那些留有剩飯的女性。確實比起對美食一點食欲都沒有的小氣女生，男人更想和看到美食會眼睛發光、可以開心吃飯的豐滿女性感情變得更好。

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豐腴其實不是肥胖

明確地說，男人和女人對豐腴的理解有很大區別。問那些說自己喜歡豐腴女性的男生：「那哪個女藝人你覺得是豐腴？」結果說出來的根本都不是豐腴的人！

也就是，男性不是喜歡女生胖胖的，而是喜歡身材剛剛好的女性。如果你誤會豐腴就是肥胖，而一點都不在乎身材，結果可能變的糟糕……

如此看來，與其說很多男性「喜歡豐滿一點的女生」，不如說他們認為「豐滿點也沒關係（也沒有辦法了嘛）」。但其實事實上，並非很多男生喜歡豐滿的女人，而是「喜歡苗條的女人，但稍微豐腴一點也沒關係啦」，真希望不會誤解這之間的微妙差别。【相關圖輯】去初戀男友婚禮點着好？風田為美女搭配復仇穿搭 超性感引人犯罪（點圖放大瀏覽）：

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