台女約會迫男網友請食飯　一餐十萬結局神展開　奎丁：就是愛面子

台灣Youtuber奎丁日前貼出一支影片，是想要實測第一次約會吃飯，男方是否真的會為了面子再貴的帳單都會付錢，結果約了一位男網友吃飯，吃一餐竟要價10萬元（台幣、下同），讓男網友只能硬著頭皮付帳，此舉引起網友正反兩面的評論。

奎丁約男網友吃飯，吃一餐竟要價10萬蚊台幣？按圖看男網友如何反應▼▼▼

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奎丁事先包下朋友新開的酒吧餐廳，並與朋友先商量好，請來米芝蓮廚師做一頓高級料理，然後結帳時做出一張要價10萬帳單，接著就利用交友軟體約了一位男網友，兩人用餐完後，奎丁藉口去上廁所，男方就起身去結帳，結果看到帳單當場「喔」了一聲，看來是被帳單上的金額嚇到，但男網友還是拿出信用卡結帳，不過卡片刷不過，他只能去領現金付帳。

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男網友在要去領現金時，還詢問奎丁是不是在拍片，但是奎丁謊稱沒有，等對方離開時她還表示「打腫臉充胖子」，接著男網友就騎著機車離去，正當大家以為男網友就此「落跑」，結果沒多久後男網友真的領了十萬現金回來付帳，而奎丁則趕忙告知對方是在拍片，沒有要他真的付錢，最後奎丁也下了一個結論，認為「男人就是愛面子」。

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網友看到這樣的影片也提出不少意見「一開始以為男生真的跑了，可是後面回來要付錢真的有夠猛，這種實驗少做比較好」、「為什麼領錢第一時間要說人家打腫臉充胖子，有第一次見面的女生帶我去這種店擺明要我請客的話，我也會覺得這女生很故意坑人」、「吃也吃了 該付的還是得付，這跟面子無關...」、「男主太古意了吧！當然是要先報警啊！都不會想到被當盤子剝皮嗎」。

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