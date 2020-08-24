台美女半夜被怪手撫摸　抬頭一看元兇竟是親爸爸　下手原因極心寒

台灣女星蘇心甯（拉拉、LaLa）擁有甜美外型和火辣身材，有著「國光女神」封號，曾有一段婚姻的她，目前獨立育有一女，如今常上各大節目通告，近來在節目中吐露過去曾遭性騷擾的經驗，其中一人竟是自己的親生父親，讓她感到相當不舒服。

國光女神LaLa在節目中吐露過去曾遭性騷擾的經驗，其中一人竟是自己的親生父親！▼▼▼

+ 16 + 15 + 14

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在《新聞挖挖哇！》中，LaLa提到有一個叔叔是爸爸的好友，經常出現在家裡，「他平常就看著我長大，所以我小時候，他摸我頭還是抱我、給我舉高高、坐大腿，好像都很合理，因為我那時候很小。」後來，她漸漸長大升中，開始出現第二性徵、會穿內衣，自己也有意識到不想被男生碰到，「這個叔叔看到我一樣很熱情，然後先摸摸我的頭說『妳真的長高了，來來、過來坐叔叔大腿，我看妳現在變多重。』」

由於這是LaLa第一次遇到這種狀況，當時父親在場也沒多說什麼，便不疑有他地坐了，想說坐一下就好，沒想到她一坐上去，叔叔雙腳就開始抖，像小時候在秤重一樣說「妳真的變得很重」，接著又開始摸她背，發現LaLa穿內衣，還說「身材會越來越好喔！」這時，LaLa開始感到不舒服，想要求救，當下爸爸又剛好暫時離開，最後她只好趕緊逃跑，事後也不敢講，怕會被爸爸罵想太多。

點圖看Lala IG美照▼▼▼

+ 18 + 17 + 16

後來，父母在她初中時離婚，LaLa跟著爸爸住，她升高中時在髮廊打工，因為常幫客人洗頭導致手爛，爸爸看了常會心疼地摸摸她的手。然而，有一次她卻在睡夢中被嚇醒，「這個觸感不是摸我的手，是摸我的大腿，而且這個大腿是有點靠近內側，所以我整個嚇一跳。」

當時，LaLa起來發現竟是爸爸，便出聲問「爸爸怎麼了？我在睡覺。」父親則回答，「沒有啦，爸爸在看看妳的腿，爸爸把妳的腿生得很漂亮、很直，覺得很感動。」雖然父親這番話乍聽之下似乎沒問題，但她就是覺得超級不舒服，也因為擔心傷害到爸爸的心而不敢反應，

相關圖輯：台性感女星示範撐爆白恤衫 衝擊畫面震撼網民視覺：難怪被禁播（點圖放大▼▼▼）

+ 18 + 17 + 16

由於實在太害怕，LaLa隔天便向同學訴苦，並將此事告訴媽媽。媽媽也發現事態嚴重，跑去跟爸爸談判，覺得女兒長大了應有自主權，女兒隨時可以來跟她住。後來，LaLa便帶著妹妹，一起改跟媽媽住，才結束這場噩夢，而她之後也沒再跟爸爸提過這件事。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】