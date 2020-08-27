鬼節四大星座超好運？單身處女桃花旺有拖拍　獅子遇貴人如魚得水

農曆七月初一鬼門開，凡事都要謹慎當心，但台灣星座專家艾菲爾就依太陽丶上升，分析出四個星座反而好運爆棚，供大家參考。

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第四名：射手座

進入農曆七月，困擾你已久的問題都能迎刃而解，一切都越發安穩踏實！雖然「木星」九月才恢復順行，但身為木星的守護星座，射手幸運的提早享受到木星順行的好運，此時很適合你開始思考人生方向與動力，因為你身邊的資源開始慢慢湧現，只要妥善運用，實現你的目標與夢想並非難事！當你開始朝夢想努力前行時，你會發現全世界都在幫你。

第三名：天秤座

進入農曆七月，守護星「金星」在你的事業宮照拂，天秤這段期間工作運特別強，不管做什麼都是順風順水，客戶訂單一筆筆接著來，讓你業績獎金大為起色。而領導、同事也都對你非常好，對你照顧有加，甚至天秤有可能在此時遇到貴人喔。

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第二名：處女座

進入農曆七月，處女有吉星「太陽」加持，單身者，身邊美滿姻緣不斷，有很多條件優秀的對象，只要你點頭，你很快就能擁有令人稱羨的美滿愛情！有伴者，你有極好的婚運，想結婚生子的處女一定要把握。無論是單身丶或已有伴的處女，此時此刻緊抓機會，你會順利得到美滿歸宿。

第一名：獅子座

進入農曆七月，吉星「金星」在你的玄秘宮閃耀，獅子可說是貴人好運無法擋了。特別是9月開始，你的人脈大開，陸續認識各種職業、興趣、地位都五花八門的朋友，他們都非常寵愛你，熱心的為你解決所有困難。有各種貴人的加持，你將可過上如魚得水、團寵般的生活。

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