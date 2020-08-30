陳年家電機身變黃　神奇法寶幫冷氣機美白還原　但有一點要注意

陳年電器變黃令很多人感頭痛，影響家居觀感，但有網民近日就分享一件絕世法寶，簡單塗在需要漂白的部分，一夜之間就變回新買一樣，神奇得引起熱議。

女網民Kary Yau分享幫家電「美白」的心得，她在淘寶網購入去黃劑就能解決陳年冷氣機的泛黃舊迹。（fb「淘寶開心share」圖片）

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女網民Kary Yau近日在facebook群組「淘寶開心share」，分享幫家電「美白」的心得，她在淘寶網購入去黃劑就能解決陳年舊迹，並上載冷氣機變身前後的照片，只見由復古感超重的黃色機身，變成白雪雪的樣子。

Kary Yau接受《香港01》訪問時指，她先將冷氣機機身可以拆的部分拆下，然後噴一層去黃劑在表面，再鋪上紙巾，然後在紙巾面上再噴多層，並用保鮮紙包實放在陽光底下曬幾天，最後用清水抹一次，就能將逾10年的冷氣機變白。不過Kary指，使用去黃劑塗機身時忘記預先保護中間的顯示屏，令膠片被去黃劑腐蝕，唯將整塊顯示屏更換。

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愈來愈多人愛在淘寶世界網購家品，自行裝飾家居，有網民亦曾在facebook分享「淘寶屋」的經驗，指網上搜購12件家具，連同翻新牆身和地板，只花費約13,000元就能打造成簡約風家居，令網民驚嘆厲害，大讚舒服有品味▼▼▼

從上載的照片可見，本身深啡色的傳統木地板，改成淺色木紋地板。（受訪者提供）

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