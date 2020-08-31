中大生住公屋　憂同學知仍與細妹同房　自製「書櫃牆」變中產feel

全港學校即將開學，因教育局規定不能上面授課堂，大部分學校包括大專院校均轉用Zoom視像上課，惟接連有家境貧困的學生發文吐露心聲，指害怕同學會發現自己住公屋，暗裏會互相比拼家底，恐出現令人難受的情境。有中大生向facebook專頁「CUHK Secrets」投稿，表示最近突發奇想，打算以「書櫃」佈置家裏其中一面牆，令家中看似「有中產feel」，隨即引起網民討論。

窮困家庭面對視像教學時，難免有更多顧慮。（電影《上流寄生族》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名中大生表示，自己出身低下階層，「屋企人一直覺得有公屋住已經係好幸福」，他雖感屋企擠逼，但認為仍可忍受，只是未料到現時因為疫情，學生需要在家中上課，不禁大嘆：「屋企吵已經係好大問題，仲加埋每次開CAM（鏡頭）時，都好驚同學知道讀到大學都要同細妹瞓1間房。」

為了不讓同學看到屋內環境，樓主本欲設定虛擬背景，惟效果不太好，故忽發奇想，認為可在「自己屋企面牆黏一張假畫，扮自己屋企係豪宅」，經過一輪實測，他發現以書櫃作背景效果最佳，可以貼或掛在牆上，看似房內空間足以放下書櫃，「望下都幾有中產feel，應該呃到人」。

中大生認為虛擬背景效果差，便想到奇招，在屋內一面牆貼或掛上大型書櫃的圖樣。（電影《星際啟示錄》劇照）

住公屋有人歡喜有人愁，樓主就坦言如此大費周章的原因，稱「冇樓嘅我只是好想喺香港扮1個有小小尊嚴嘅人」。大批網民看完帖文安慰樓主，又指貧窮並非問題，讀大學的人也不代表家境富裕，「窮所以覺得人哋睇唔起自己，然後用呢啲方法去扮中產先係問題」；有人就讚賞樓主樂天知命，更會動腦筋想方法幫助自己，希望他不要自卑。

👇👇👇同場加映：香港學生網上上課尷尬事👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

👇👇👇同場加映：唔想在全班同學面前出醜？即睇4個小貼士👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

👇👇👇同場加映：網上直播尷尬事👇👇👇