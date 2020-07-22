前黑澀會丫頭胖10kg被誤認懷孕　靠金菇、泡菜、牛排保持45kg體重

【丫頭減肥】前黑澀會美眉丫頭（詹子晴）在今年4月應承了男友王惟立（William）的求婚，新為準新娘的丫頭當然要積極保持身材，早前她也公開了婚紗照，相中她的上圍豐滿同時四肢纖瘦，惹人羨慕，當人人以為丫頭都是「易瘦體質」時，她卻自爆曾胖10kg，更附上一張「米芝蓮」照片，嚇呆大家。

丫頭（詹子晴）由節目《我愛黑澀會》出道，現在更是手搖飲料店老闆。（ava112411@instagram）

32歲的丫頭（詹子晴）於節目《我愛黑澀會》出道，娃娃音配上嬌小的身型，一直是大眾對她的形象，近年她更事業有成，喜歡手搖飲料的她創立「不要對我尖叫，日常茶間」，分店由台灣開至香港，甚至日本、美國西雅圖。

正因為愛喝手搖飲料，加上一遇到壓力便會暴飲暴食，胖了10kg，她指：「其實我家有易肉基因，我們家族的人都是肉的，我剛出道時很纖細是因為進演藝圈壓力太大，後來習慣工作環境後，每天都開心地吃吃喝喝，結果整個人肉到都像吹氣膨脹發福。」丫頭更指曾被人誤認懷孕了，非常尷尬。

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最後，丫頭「扚起心肝」，加上為了拍攝，她積極減肥10天瘦了3kg，後來她持之而恆，現在體重維持45kg，是近5年最好的。

丫頭曾用了10天時間減3kg。（ava112411@instagram）

維持45kg體重 全靠三餐自備？

丫頭的減肥方法離不開飲食控制與做運動，身為手搖飲料店的老闆，丫頭直認她非常喜歡每天喝一杯，為了減肥，她只好放棄，不喝任何甜飲，不過她明白要一個愛喝甜飲的人戒掉是非常困難，她10天偶爾都會偷喝一杯，這樣減肥變得沒那麼痛苦。

從前她可以凌晨5點去吃麻辣火鍋也像不胖，現在不行了，所以她把飲食都變得非常簡單，自己在家煮，三餐自備，每天都吃金菇的料理，另外，泡菜、秋刀魚和牛排都是她主要的減肥餐；最後在搭配每天持之以恆做運動，去健身房和跑步，漸瘦下來了。

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營養師分析餐單：三文魚、比目魚更佳

記者為此向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，她表示：「金菇及泡菜都是高纖低卡食品，可以增加飽腹感，同時泡菜含大量益生菌，可以整腸排走宿便；而海鮮非法適合減重人仕食用，含優質蛋白及不飽和脂肪，營養價值豐富，但秋刀魚熱量略高，三文魚、銀鱈魚、比目魚等會是更理想的選擇。」

Ariel也表示減肥期間戒甜便省略很多高卡食品，如珍珠奶茶、汽水、蛋糕、朱古力餅乾等，如果再加上減少澱粉攝取，會有效快速減肥。不過她提醒，全戒澱粉會令身體進入生酮狀態，要是重吃糖和澱粉，往往會較易出現復胖及代謝失調問題；相反只是減少攝取，減肥後便不易反彈。

Ariel更提醒，減肥也有「最佳年齡」：「代謝率會在25歲後，隨年齡增長而減慢，所以許多人就算飲食習慣一切不變，都一年肥過一年；再天生麗質都敵不過時間，這時便需要後天幫手提升代謝，包括計劃飲食及運動。」

丫頭現在是近5年最瘦。（ava112411@instagram）

減肥易失敗？先養成『小鳥胃』 2個月見效

丫頭在節目《上班這黨事》分享減肥曾失敗，全因身邊的朋友太仁慈，說她「很可愛」、「沒有變胖」，但自從丫頭下定決心後，她便非常積極，更發現原來「瘋狂罵自己」是推動力：「愈難聽愈好，譬如說你躺在那想說，天啊，我這陣子工作太累，我沒有辦法去健身房了，然後就突然有個人說，你這個廢物！胖成這樣！還好意思！」這招對丫頭十分管用。

成功減肥後，其實要保持體重維持、不復胖才是一大難題，營養師Ariel就指建立好良好的飲食習慣是必須的：「不單是食物選擇，更包括份量控制、進食次序，建議可先飲湯、再食菜及肉、最後才食飯，另外，進食行為上也要改變，如慢食細嚼，令大腦有時間可以收到「飽」的信號。」Ariel明白改變習慣並非一朝一夕的事，但她勉勵大家：「養成『小鳥胃』比想像中容易，往往堅持1、2個月就有回報。」