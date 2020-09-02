慣性拖延症令你成人生及職場輸家　劍橋博士教5個科學實證改善法

你每次做什麼事情，心裡直覺反應會是「等一下、等明天再說、等下次再看看」嗎？根據研究顯示，拖延或推遲事情與缺乏自信有關，並可能導致憂鬱。

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從識別負面情緒到停止做白日夢，這裡有五種經科學證實的方法來終止慣性拖延行為，並進而獲得動力。拖延一詞起源自拉丁語procrastinare，意思是「推遲到明天」。這是人類的一種不明智的行為，因為即使我們知道現在行動對我們是最有利的，我們還是會進行無謂地慣性拖延行為。信不信由你，有很多時候，拖延症是一種無意識下的慣性行為。意識到這樣的慣性拖延行為非常重要，這樣我們才能進一步地去擺脫它，否則後果將會非常令人難以承受。根據研究指出，當詢問到人們失去摯愛時，他們最大的遺憾是什麼，拖延或不去做的遺憾被排在第一名；當摯愛還活著的時候，沒有與他們一起去做的事，成為人們最大的痛苦來源。

那為什麼我們還要這麼做呢？研究顯示，拖延症與容易分心、衝動以及缺乏對自身能力的信心有關。劍橋大學的心理健康研究專員Olivia Remes博士教你可以採取一些經科學證實的方法來克服慣性拖延，以進一步貼近你想要的生活。

1. 學會忍受那些最初期的不適感

很多時候，在我們著手開始一項工作之前，我們會感到無聊或是恐懼。我們會下意識地想要擺脫這些不適感以及造成這種感覺的工作，雖然這會讓我們在當下感覺更好，但卻會對我們造成長遠的影響。當人們開始經常性拖延時，他們追求的是即時性的滿足感，而不是長遠的回報以及未來的目標。一旦感到不適時，迅速調整心情，以及緩解壓力就成了他們的首要任務。但就長遠來看，為了感覺良好而拖延，可能會帶來有害的後果，因為這會導致後悔、痛苦甚至是一連串的心理疾病。

如果我們想要克服慣性拖延，與其逃避不舒服的感覺，不如慢下來與它們共處一陣子，找出準備工作時所產生的負面情緒來源，然後繼續執行工作即可。你最初感到的任何不愉快感都只是暫時的，並且會隨著時間而消散，你越是能學會忍受這種短暫的不適感，你的自制力就會隨之被鍛鍊得更加強大，你開始以不同的角度看待自己。你開始認為自己是有能力的，這就是開始培養積極性的第一步。

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2. 選擇當下你想關注的情緒

另一個方法是選擇我們在當下想要關注的情緒。即使當我們坐下來完成一項工作時，我們可能會感到煩躁或是充滿壓力，但同時我們也會經歷其他的情緒。我們可能會產生對於學習新事物的渴望、在某些工作變得更加熟練或在工作中得到晉升等，無論這樣的渴望有多渺小，但它依然存在著。

我們每個人都會有一個內在的情緒景象，在任何時候都會感受得到，我們可以從這種內在的情緒景象中選擇我們在當下想要關注的情緒。所以不要去想我們有多討厭開始執行一項工作，我們可以利用這樣的渴望來充實自己的精神與專業。這不僅讓我們變得更容易投入這項工作，而且當我們與自己的價值觀及動機有所連結時，這會讓工作變得更有意義。

3. 直接去做吧！

克服拖延症，以及變得更有動力的有效方法就是直接去做吧！你可能會覺得無法開始去做某件事，因為你認為它需要被完美地完成，或是因為你覺得自己還沒有足夠的能力，而無法開始，這些都是你會選擇拖延的原因。

與其等到你準備或感覺更好的時候，不如直接投入工作吧！這不僅適用於工作，也適用於你在生活中任何需要做決定的時刻。直接去做會讓你採取行動，讓工作更容易被執行，而且你可以隨時在之後不斷完善這項工作，如果徹底貫徹這個作法，你就會開始注意到，你對工作的厭惡感轉變成為興奮與自在。

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4. 立即行動起來，動力就會隨之而來

造成拖延症的主要原因就是認為只要等到明天，我們就會對做這項工作更有感覺。但研究顯示，我們並不擅長預測未來的感受。你絕對知道這是怎麼一回事，例如當你決定開始戒掉咖啡因，但在正式開始戒掉之前，你會再喝最後一次，當作是犒賞自己。在這之後，你認為堅持這項計劃並不難，但一旦誘惑再次襲來，你的戒癮過程又功虧一簣了。我們經常會誤以為我們當前的感受，就會成為我們將來的感受，當開始慣性拖延行為時，我們當下會感到相當開心，因為我們推遲了做某件事的時間，所以我們相信，當我們明天再來執行這件事時，也會保持這樣積極正向的情緒，但事實卻往往並非如此。

了解我們是無法預測或預知我們未來情緒這點，就會讓我們在當下更容易採取行動，因為它能讓你在沒有動力的情況下開始一項工作。而諷刺的是，當你開始這樣做的同時，也就是動力積累的開始，而當動力開始被建立起來，名為動力的種子便會開始發芽。人們往往會誤以為在做某件事之前，他們需要感覺良好或是充滿動力的，但事實卻恰恰相反，動力會跟著開始行動隨之而來。

5. 別再做白日夢了

如果你想減少拖延的時間，那就減少放空與做白日夢的時間吧！在一天中有將近三分之一到一半的想法與我們當前的工作或我們周圍發生的事情沒有任何關連。我們大部分的時間都在想著其他無關緊要的事，或是漫無目的地瀏覽社群媒體訊息。但研究顯示，放空可能會擾亂你的工作表現，並且影響閱讀理解力，它會將你的注意力從你正在做的事情上轉移開，這可能會讓你更難將心思轉回到你正在執行的工作之上。

它甚至會讓人上癮，你做的白日夢越多，自制力就會跟著減弱，甚至還會導致憂鬱。通常當我們做白日夢的時候，我們會將注意力轉向自我身上、未實現的目標，或是想像一個與我們現況不相符的理想化自我，這將會導致胡思亂想，進而導致憂鬱，解決這個問題的方法就是關注當下、手頭上的工作或者你正在執行的任何事情上。這就是正念的本質，也是生活的本質。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：慣性拖延行為，讓你的白日夢越做越多，自信越來越弱，最後走上憂鬱！（5個終止慣性拖延行為的正動力方法）】