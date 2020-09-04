回家驚見老公與奶奶全裸梳化激戰　美國人妻崩潰：早懷疑他們

發展丈夫搭上其他女性，已經令人難以接受，如果直接撞見丈夫和親母有性行為，實在讓人崩潰。在美國人妻羅莉（Lori Lavoie）竟撞見丈夫和63歲的奶奶在家中發生性行為，丈夫稱只是第一次，羅莉憤而報警，更指「早就懷疑他們2個了」，兩人因亂倫被捕，並且近日於法庭提訊。

羅莉撞見丈夫和63歲的奶奶在家中發生性行為。示意圖。（資料圖片）

住在美國馬薩諸塞州的43歲人妻羅莉5月時驚見同齡的丈夫東尼（Tony L. Lavoie）和謝麗爾（Cheryl Lavoie）在家中梳化上全裸激戰，眼前畫面太衝擊，羅莉衝進房間並關上門，她其後通知表親瓊恩（Joan）並報警。

東尼和謝麗爾向警方承認有不倫關係，東尼表示「我犯了一個錯誤，我很尷尬」，他又指是第一次和母親性交，他說他在客廳玩電子遊戲，母親突然親吻他和開始發生性行為。對於被問為何會發生，東尼稱「我不知道，就這樣發生了」。

母親謝麗爾則指，她是自願性交的，「我和兒子在過去幾個月距離越來越近，我們接吻後才發生性關係」，她承認是第一次和兒子性交，並「騎在兒子身上」和「脫下彼此的衣服」。羅莉就向警方表示，早已懷疑他們有不正常的關係。

東尼和謝麗爾其後因為亂倫罪被起訴，可面臨長達20年的監禁，日前他們在法庭提訊，二人皆否認控罪，暫時獲准保釋，但禁止互相聯繫，並將於10月再受審，羅莉在社交網頁表示已和東尼分開。

（綜合）

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