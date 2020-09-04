4000西瓜遭棄單路邊暴曬　花蓮老農哭訴：要養兩孫子　結局超溫暖

台灣花蓮一名78歲農夫本來與80歲太太靠種植維生，早前他們接到一單大生意訂購4000個西瓜，但近日卻遭棄單，結果所有西瓜只能放在路邊，很多更被曬至爆裂。花蓮同鄉公益總會長不忍伯伯損失慘重，於是在facebook撰文呼籲好心人購買，不少網民一呼百應，4000個西瓜奇蹟地在一天內全被掃空。

台灣花蓮一名78歲農夫與太太靠種植維生，早前他們接到一單大生意訂購4000個西瓜，但最近卻遭棄單，結果所有西瓜只能放在路邊暴曬。（吳哲仲@facebook圖片）

今年78歲的鍾伯伯背後其實有個辛酸的故事，兒子早逝，媳婦一走了之，剩下2個分別就讀初中和小學的孩子，兩老要負起照顧孫子的責任。早前他們接獲一個台北商人訂購4000個西瓜，鍾伯伯擔心在限期前未能種夠足夠的西瓜，於是暫時停接新訂單，專心種植西瓜。

直至西瓜收成後，商人未有現身取貨，估計棄單了，鍾伯伯不知如何是好，只能把4000個西瓜全放在路邊。烈日當空下，不少西瓜被曬到裂開，鍾伯伯哭訴：「我還有兩個孫子要養」。

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花蓮同鄉公益總會長吳哲仲得悉鍾伯伯的慘況，即在fb撰文呼籲附近居民出手幫忙。吳哲仲稱，鍾伯伯只求盡快回本，所以一個7斤重的西瓜只售台幣 50元（港幣約13元）。

他又指自己率先向鍾伯伯訂了100個西瓜送到孤兒院、少年宿舍等。他為了方便網民購買，更特意開車運送西瓜，「希望大家一起幫阿公、阿嬤度過難關」。結果不足一天的時間，4000個西瓜全數清空。

吳哲仲坦言非常感謝街坊的幫忙，自己一大早已幫忙搬運西瓜，雖然覺得很累，但非常值得。不少網民留言感謝他的熱心幫忙，「幸好有你」、「辛苦了吳大哥」、「好人一生平安」。

（吳哲仲@facebook）

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