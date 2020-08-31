台男打開洗衣機驚見巨型蛋糕？網民好奇「點樣焗」：看起來很鬆軟

棉被丟進洗衣機洗，卻變成「發糕」！30號一名台灣網友在《 爆廢公社公開版 》中PO文表示，自己將家中棉被丟進洗衣機裡清洗，沒想到洗完將洗衣蓋打開後，竟發現棉被呈現類似蛋糕的模樣，讓他忍不住開玩笑直呼「我記得是丟棉被下去，洗完後怎麼變成發糕？」

從原PO貼出的照片中可見，洗衣機裡的棉被呈現蓬鬆狀態，加上棉被上原有的紋路真的像極了「蛋糕」，不仔細看還真的會以為洗衣機裡放了一塊巨大蛋糕，讓人很想嚐一口，網友也不禁好奇說道「到底怎麼洗的？」

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PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛打趣回應「比較像是蒸蛋」、「好像梳芙厘」、「確定放的是洗衣粉嗎？還是發粉？」、「這是台式馬卡龍」、「這根本是巨大菠蘿吧」、「比較像是海綿蛋糕」、「很像用電鍋做的蛋糕」、「滿像波士頓蛋糕的」、「看起來很鬆軟好吃」、「看完之後竟然會流口水」、「乍看之下真的會以為是暗黑料理」、「感覺比較像豬腦」、「棉被的樣式真的太像蛋糕的表面了」、「一定是加錯，加到發酵劑」。

也有不少網友認為加醬料會更像，「加蜂蜜就變成蜂蜜蛋糕，會更像」、「如果是咖啡色的話，就是黑糖糕了」、「上面再加巧克力粉，會更像生日蛋糕」。

一名網友PO文表示，自己將家中棉被丟進洗衣機裡清洗，沒想到洗完將洗衣蓋打開後，竟發現棉被呈現類似蛋糕的模樣，讓他忍不住開玩笑直呼「我記得是丟棉被下去，完成後怎麼變成發糕？」（Facebook@爆廢公社公開版）

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