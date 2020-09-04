【鬼故】台女星住酒店夜傳小孩尖叫聲　打電話求救竟遇更恐怖的事

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適逢農曆「鬼節」，台灣節目《WTO姐妹會》邀請各國新住民及來賓分享令人毛骨悚然的親身經歷。台灣女星夏宇童回憶在東南亞拍外景的恐怖撞鬼經驗，讓她再也不選酒店邊房住。

夏宇童誤犯酒店禁忌？邊房門外聽見小朋友叫尖　一通電話揭更恐怖真相▼▼▼

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夏宇童描述當時恐怖過程：「本來我還很開心入住的房間是總統套房規格，但不一會開始聽到門外有人群走過、以及小孩的嬉鬧聲。」直到半夜，還有小孩玩耍發出尖叫聲，最後她忍不住決定開門勸導。正當她走到門邊要開門時，聽見門外傳來清楚且興奮的口吻：「Open the door」，夏宇童說：「那聲音太清楚，就像是對著我的房門講…」察覺不對勁的她，立刻用房間電話打給隔壁房的經理人，請他過來，只是時隔許久，經理人都沒出現，而且事後了解真相是，經理人沒接到任何一通電話！

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聽到經理人的回覆，夏于童崩潰說：「這時我才想到，電話打過去，接起電話的那一頭是用英文回我ok！」莎莎聽後也驚嚇表示：「所以我拍外景都不要自己睡，寧願睡沙發也要跟別人一間。」莎莎苦笑央求製作單位，下次要錄類似主題，能準備椅子讓主持人坐著聽鬼故事，以防他們聽到會腳軟。

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另外，老家住在花蓮的Eason，每次回老家時習慣自己開夜車，有次遇上強風豪雨：「突然有一片紅色的布打在他的擋風玻璃，緊急踩煞車車子一度打滑，導致車子拋錨、凹陷。」停下車檢查，發現車底下卡住石頭，他順勢查看車子有無漏油，人便鑽進車底：「當我趴在車底下時，我聽到一個腳步聲是踩在車頂上再走到引擎蓋，接著，我從縫隙看到一雙黑色的腳、一步一步走向我！」驚悚畫面當下令他幾乎停止呼吸，他卯足力氣趕緊爬出車底，卻發現什麼也沒有。

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莎莎聽後也驚嚇表示：「所以我拍外景都不要自己睡，寧願睡沙發也要跟別人一間。」莎莎苦笑央求製作單位，下次要錄類似主題，能準備椅子讓主持人坐著聽鬼故事，以防他們聽到會腳軟。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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