35歲凍齡爸爸接15歲女放學　老師嚇親誤認男友　保養全靠一件法寶

凍齡不僅是女士們的專利！內地甘肅省早前有一對父女，因35歲童顏父親現身15歲女兒學校接放學，被老師和同學錯認為情侶而引起熱議。他們自2017年起經常拍攝生活短片，至今已有百萬粉絲追蹤，由於2人走在街上猶如兄妹，行為舉止亦非常親密，故不時鬧出「大頭佛」，被陌生人誤會他們的關係。凍齡爸爸受訪時透露，平日保養大法全靠一件生活法寶。

【童顏爸爸被誤認女兒男友】內地甘肅省一對父女因爸爸太童顏，而被女兒的初中老師和同學誤認為其男友。（梨視頻影片截圖）

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據內媒報道，15歲琪寶與父親相差20歲，2人由2017年開始透過拍片分享生活，一直都抱着「玩玩」的心態，未料卻因父親的童顏和兩父女互動，吸引了百萬粉絲關注。父親解釋拍片原因時指，除了記錄生活，也希望藉此與家人留下回憶，稱「我就跟她說一句話嘛，我們老的時候，妳大的時候，這個（影片）就是送妳的最好禮物」。

家中有個凍齡父親，琪寶直指最大困擾是經常被人誤會為情侶，例如父親曾接她放學，卻被初中老師和同學以為是其男朋友；不過正因2人關係像是朋友，他們也無所不談，不像其他家庭般嚴肅。琪寶父親談及其育兒觀時強調，「玩的時候隨便玩」，惟學習時必須努力。

不少網民羨慕琪寶有打扮新潮的父親，歲月幾乎沒有在他臉上留下痕迹，粉絲甚至稱他「最帥老爸」，2人像兄妹多過父女。不過，對於保養大法，琪寶父親坦言沒有特別的凍齡妙計，平時只用肥皂洗臉，「其實就是長了一張娃娃臉，很尷尬」。

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